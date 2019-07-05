Пострадавшим от паводка жителям Канска обещают максимальные компенсации

КРАСНОЯРСК, 5 июл — РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс распорядился выплатить максимально возможные компенсации пострадавшим от паводка в регионе, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Паводковая ситуация осложнилась на востоке Красноярского края из-за дождей. В Канске был введен режим ЧС. В данный момент ситуация в городе стабилизировалась, восстановлены электроснабжение, водоотведение, дорожная инфраструктура, продолжается откачивание воды из подвалов домов, с придомовых территорий и дачных участков.

Создан штаб, координирующий действия спасательных служб, из Красноярска прибыл объединенный отряд спасателей со специализированной техникой. Ранее власти Красноярского края рекомендовали главам Абанского и Мотыгинского районов ввести режим повышенной готовности из-за паводков.

"Александр Усс дал поручение правительству края предусмотреть для жителей Канска наибольший размер компенсации из краевого резервного фонда", - говорится в сообщении.

Власти уточнили, что глава региона поручил выплатить по 50 тысяч рублей всем пострадавшим вне зависимости от степени утраты имущества. Такой же принцип применят при работе с пострадавшими в других территориях края. Также пострадавшим выплатят материальную помощь в связи с трудной жизненной ситуацией. Глава края поручил минсельхозу оказать помощь жителям, которые потеряли в паводке урожай – речь идет о натуральном возмещении растительной продукцией или деньгами.