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РИА Новости

Пострадавшим от паводка жителям Канска обещают максимальные компенсации

Вчера, 05:42
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© Фото : ГУ МЧС России по Красноярскому краю Ситуация в Канске Красноярского края. 3 июля 2019
Ситуация в Канске Красноярского края. 3 июля 2019
© Фото : ГУ МЧС России по Красноярскому краю
КРАСНОЯРСК, 5 июл — РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс распорядился выплатить максимально возможные компенсации пострадавшим от паводка в регионе, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Паводковая ситуация осложнилась на востоке Красноярского края из-за дождей. В Канске был введен режим ЧС. В данный момент ситуация в городе стабилизировалась, восстановлены электроснабжение, водоотведение, дорожная инфраструктура, продолжается откачивание воды из подвалов домов, с придомовых территорий и дачных участков.
Создан штаб, координирующий действия спасательных служб, из Красноярска прибыл объединенный отряд спасателей со специализированной техникой. Ранее власти Красноярского края рекомендовали главам Абанского и Мотыгинского районов ввести режим повышенной готовности из-за паводков.
Ситуация в Канске Красноярского края
4 июля, 06:03
Уровень воды в подтопленном Канске упал ниже критической отметки
"Александр Усс дал поручение правительству края предусмотреть для жителей Канска наибольший размер компенсации из краевого резервного фонда", - говорится в сообщении.
Власти уточнили, что глава региона поручил выплатить по 50 тысяч рублей всем пострадавшим вне зависимости от степени утраты имущества. Такой же принцип применят при работе с пострадавшими в других территориях края. Также пострадавшим выплатят материальную помощь в связи с трудной жизненной ситуацией. Глава края поручил минсельхозу оказать помощь жителям, которые потеряли в паводке урожай – речь идет о натуральном возмещении растительной продукцией или деньгами.
По данным властей Канска, помощь может потребоваться примерно 130 семьям – это около 400 человек.
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Александр УссКрасноярский крайПроисшествия
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