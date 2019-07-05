Российские военные раздали сирийцам продукты, а детям вручили игрушки

ДЕРАА (Сирия), 5 июл - РИА Новости. Жители населенного пункта Ан-Хуль в сирийской провинции Дераа получили гуманитарную помощь от Российского центра по примирению, в общей сложности более четырех тонн продуктовых наборов, сообщил журналистам заместитель начальника центра Вадим Переславцев.

"Решение принималось на основании анализа обстановки сложившейся в республике, южных провинциях, наиболее пострадавших в результате боевых действий. Конкретно был выбран город Ан-Хуль для того, чтобы провести эту акцию, ввиду того что здесь собралось большое количество беженцев - люди имеют тяжелое положение. Здесь в настоящий момент выдается и будет выдано более четырех тонн продуктовых наборов, в которые входят продукты первой необходимости. Крупы, консервы - то, что надо людям, для того чтобы поддержать в тяжелую минуту", - сказал он.

На юг Сирии возвращаются жители, и одна из главных проблем - недостаток чистой питьевой воды. "Я давно живу в этой деревне. У нас, конечно, трудности, больше всего нужна вода. У меня четверо детей. Спасибо России за то, что помогаете, эта помощь нам очень нужна", - говорит местная жительница Зубайда Мухеддин-Салхади.

"С помощью гуманитарной миссии России нам стало всего хватать, сейчас все хорошо. Все это жители деревни, 90% из них пострадали от войны. Есть потребность в восстановлении инфраструктуры, в чистой воде", - добавил руководитель миссии по примирению Иса Афир Рияви.

Жизнь в Ан-Хуле меняется в лучшую стороной с каждым днем после того, как здесь закончилась война, говорит шейх Джамал Хатиб. По его словам, сейчас в провинции стало намного безопаснее. "Благодаря друзьям из России здесь мир. Не найдется слов, чтобы передать то, что здесь творили боевики - люди страдали, жили в нечеловеческих условиях, люди выходили из дома и не знали, вернутся ли обратно, ведь их могли убить ни за что, а сейчас на улицах безопасно", - сказал он.

В рамках гуманитарной акции прошел небольшой концерт. Перед жителями выступили детские танцевальные коллективы. Глава российского центра по примирению Алексей Бакин вручил девочкам матрешки, а мальчикам - футбольные мячи.

"Наша задача на сирийской земле - чтобы наступил, наконец-то, долгожданный, желанный мир, чтобы дети могли учиться, ходить в школу и играть в спортивные игры - стать учителями, врачами, футболистами и защитниками родины - военными", - сообщил рассказал журналистам Бакин.

"Сегодня мы проводим гуманитарную акцию, целью которой является выдача продовольственных наборов жителям данного населенного пункта, в том числе от фонда Ахмата Кадырова - детские вещи, средства гигиены, ну и наши небольшие подарки и презенты мальчишкам. Все мальчишки любят играть в футбол, в чем мы сегодня с вами убедились", - сказал он.

По словам генерала, один из актуальных вопросов сегодня - подготовка детей к новому учебному году.

"Люди очень благодарны, особенно главы семейств, женщины благодарны за гуманитарную помощь, за продукты питания, детские вещи. У детей видно радость в глазах, когда получают эти наборы... Впереди 1 сентября - естественно, будем оказывать помощь школам. Соответственно, наборы для детей - тетради, ручки, цветные карандаши, фломастеры - все, чтобы можно было учиться, особенно детям начальных классов", - сказал Бакин.