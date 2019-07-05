Сотни сирийских беженцев возвращаются домой каждую неделю

ДАМАСК, 5 июл - РИА Новости. От 500 до 800 беженцев и внутренне перемещенных лиц в Сирии возвращаются каждую неделю домой, сообщил журналистам руководитель российского центра по примирению в Сирии Алексей Бакин.

В районе Эт-Танфа на границе Сирии с Иорданией расположена военная база США. "Рукбан" находится в 55-километровой зоне вокруг базы, которую контролируют американские военные.

"Регулярно проходит выход беженцев, в том числе из лагеря "Рукбан" - еженедельно по 500-800 человек, в том числе прибытие беженцев из-за границы - поток увеличивается. Люди убедились, что созданы все условия для безопасного возвращения и жизни, в том числе бытовые, вплоть до оказания медицинских услуг", - сказал российский генерал.

Центр по примирению будет продолжать работу по возвращению беженцев из "Рукбана", добавил он. По словам Бакина, важно, чтобы люди могли безопасно покинуть этот лагерь.

"Там сейчас находятся около 26 тысяч человек .Мы знаем, что все они хотят выйти оттуда, приступить к мирной жизни. Задача центра совместно с сирийским правительством - обеспечить безопасный и своевременный выход в первую очередь женщин, детей и, естественно, пожилых людей", - сказал собеседник.