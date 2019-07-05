Российские военные начали учения в Черном море, где проходят маневры НАТО

СЕВАСТОПОЛЬ, 5 июл — РИА Новости. Российские военные начали плановые маневры в акватории Черного моря, где сейчас проходят военно-морские учения НАТО Sea Breeze, сообщил отдел информационного обеспечения Черноморского флота пресс-службы Южного военного округа.
В российских учениях задействованы около десяти кораблей, в частности большие десантные корабли "Азов" и "Цезарь Куников", малые ракетные корабли "Орехово-Зуево" и "Мираж", ракетные катера "Ивановец", "Набережные Челны" и "Р-60".
3 июля, 14:18Военный эксперт: легенда Sea Breeze обтекаема, а истинная цель очевиднаРоссийские военные следят за кораблями НАТО в Черном море, которые направляются на Украину для участия в маневрах Sea Breeze 2019. В эфире радио Sputnik военный эксперт Юрий Котенок высказал мнение о том, какие задачи преследуют участники учений.
Они проводят маневры на морских полигонах. На завершающем этапе учений экипажи проведут ракетные и артиллерийские стрельбы.
"Группировка кораблей Черноморского флота продолжает комплекс мероприятий по контролю за деятельностью кораблей НАТО, участвующих в военно-морском учении "Си Бриз — 2019" в северо-западной части Черного моря", — добавили в релизе.
Сейчас в Черном море проходят украинско-американские учения Sea Breeze 2019. В них задействованы авиация и корабли стран НАТО: США, Великобритании, Канады, Италии, Турции, Польши, Болгарии, Греции, Румынии, Дании, Латвии, Эстонии, а также их союзников — ОАЭ, Швеции, Украины, Молдавии, Грузии.
В маневрах принимают участие около 30 кораблей, 30 летательных аппаратов и более 900 человек. В российском МИД назвали учения попыткой дестабилизировать ситуацию в регионе.