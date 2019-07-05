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РИА Новости

Российские военные начали учения в Черном море, где проходят маневры НАТО

Вчера, 05:06
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© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРоссийский большой десантный корабль проекта 775 "Азов" в акватории Черного моря во время учения стран НАТО Sea Breeze-2019
Российский большой десантный корабль проекта 775 Азов в акватории Черного моря во время учения стран НАТО Sea Breeze-2019
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Российский большой десантный корабль проекта 775 "Азов" в акватории Черного моря во время учения стран НАТО Sea Breeze-2019
СЕВАСТОПОЛЬ, 5 июл — РИА Новости. Российские военные начали плановые маневры в акватории Черного моря, где сейчас проходят военно-морские учения НАТО Sea Breeze, сообщил отдел информационного обеспечения Черноморского флота пресс-службы Южного военного округа.
В российских учениях задействованы около десяти кораблей, в частности большие десантные корабли "Азов" и "Цезарь Куников", малые ракетные корабли "Орехово-Зуево" и "Мираж", ракетные катера "Ивановец", "Набережные Челны" и "Р-60".
Украинско-американские военные учения Sea Breeze
3 июля, 14:18
Военный эксперт: легенда Sea Breeze обтекаема, а истинная цель очевиднаРоссийские военные следят за кораблями НАТО в Черном море, которые направляются на Украину для участия в маневрах Sea Breeze 2019. В эфире радио Sputnik военный эксперт Юрий Котенок высказал мнение о том, какие задачи преследуют участники учений.
Они проводят маневры на морских полигонах. На завершающем этапе учений экипажи проведут ракетные и артиллерийские стрельбы.

"Группировка кораблей Черноморского флота продолжает комплекс мероприятий по контролю за деятельностью кораблей НАТО, участвующих в военно-морском учении "Си Бриз — 2019" в северо-западной части Черного моря", — добавили в релизе.

Сейчас в Черном море проходят украинско-американские учения Sea Breeze 2019. В них задействованы авиация и корабли стран НАТО: США, Великобритании, Канады, Италии, Турции, Польши, Болгарии, Греции, Румынии, Дании, Латвии, Эстонии, а также их союзников — ОАЭ, Швеции, Украины, Молдавии, Грузии.
В маневрах принимают участие около 30 кораблей, 30 летательных аппаратов и более 900 человек. В российском МИД назвали учения попыткой дестабилизировать ситуацию в регионе.
Корабль-разведчик ВМС Франции Дюпюи де Лом
4 июля, 12:53
"Операция прикрытия". В Черное море вошел французский корабль-разведчикВ Черное море вошел французский корабль радиоэлектронной разведки Dupuy de Lôme. В эфире радио Sputnik военный эксперт Сергей Ченнык рассказал, как это связано с проходящими в регионе учениями НАТО Sea Breeze 2019.
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Черное мореНАТОРоссияБезопасность
Популярные комментарии
это правильно. и чем масштабнее, тем лучше. пусть там видят, пачкают штаны и увольняются. это действительно хорошая новость!
5 июля, 05:23
Александр Сергеевич
9960016
Ох и визг сейчас поднимется. Примерно такого содержания - "Агрессивные русские устроили провокацию против миролюбиво шляющихся в Чёрном море, украшенных оливковыми ветвями, натовских кораблей.". Только ЧФ стоило бы ещё плюхнуть в море щиты, и устроить учения береговой артиллерии. "Бал", "Утёс" и прочие удовольствия.
5 июля, 06:07
lizander_57 Лизандер
7760025
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