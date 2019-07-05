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РИА Новости

Су-27 перехватил самолет-разведчик ВМС США у берегов Крыма

Вчера, 05:03
30781
© Twitter Александр КоцПерехват американского P-8A в небе над Черным морем
Перехват американского P-8A в небе над Черным морем
© Twitter Александр Коц
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Истребитель Су-27 перехватил американский противолодочный самолет P-8A "Посейдон", который приблизился к государственной границе России над водами Черного моря, сообщило Минобороны.
Ранее в Сети появились видео перехвата "Посейдона" в 75 километрах от Крыма. Соответствующую запись опубликовал в своем Twitter журналист Александр Коц.
По данным военных, над водами Черного моря была обнаружена воздушная цель, приближающаяся к границе.

"Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил ПВО ЮВО. Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту, идентифицировал его как американский самолет-разведчик P-8A Poseidon, который сразу же изменил направление полета от государственной границы", — сообщили в военном ведомстве.

В Минобороны отметили, что полет Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. После выполнения задачи он вернулся на аэродром базирования.
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Как уточняет мониторинговый ресурс PlaneRadar , P-8A Poseidon взлетел с авиабазы в Италии вечером 3 июля, после чего провел разведку вдоль российского побережья Черного моря.
Boeing P-8 Poseidon — патрульный противолодочный самолет, предназначенный для обнаружения и уничтожения подводных лодок противника в районах патрулирования, разведки, участия в противокорабельных и спасательных операциях.
В последнее время иностранные беспилотники и самолеты-разведчики все чаще стали появляться у границ России. Их замечают над Черным морем, у Калининградской области, а также неподалеку от российских баз в Сирии.
Несмотря на призывы со стороны Минобороны, Вашингтон отказывается прекращать разведывательные операции у российских рубежей.
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Черное мореСу-27РоссияСШАБезопасность
Популярные комментарии
Приблизительно в 18:00 мск к побережью Краснодарского края приблизился американский морской разведчик P-8A Poseidon. Он совершил ряд пролетов над международными водами Черного моря в районе Новороссийска, а затем, перелетев на запад вдоль южного побережья Крыма, длительное время кружил вблизи морских границ России в районе Севастополя. (это новость официальная, только летал он непосредственно над городом, а не в международных водах)
5 июля, 07:46
Семен Разумов
14200221
Обычное событие ((( МО пиарится, все что надо США и так узнают от космической группировки спутников. А это проверка "на вшивость" ПВО России.
5 июля, 07:54
Случайный Прохожий
19000012
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