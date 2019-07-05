Су-27 перехватил самолет-разведчик ВМС США у берегов Крыма

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Истребитель Су-27 перехватил американский противолодочный самолет P-8A "Посейдон", который приблизился к государственной границе России над водами Черного моря, сообщило Минобороны.

Ранее в Сети появились видео перехвата "Посейдона" в 75 километрах от Крыма. Соответствующую запись опубликовал в своем Twitter журналист Александр Коц.

По данным военных, над водами Черного моря была обнаружена воздушная цель, приближающаяся к границе.

"Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил ПВО ЮВО. Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту, идентифицировал его как американский самолет-разведчик P-8A Poseidon, который сразу же изменил направление полета от государственной границы", — сообщили в военном ведомстве.

В Минобороны отметили, что полет Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. После выполнения задачи он вернулся на аэродром базирования.

Как уточняет мониторинговый ресурс PlaneRadar , P-8A Poseidon взлетел с авиабазы в Италии вечером 3 июля, после чего провел разведку вдоль российского побережья Черного моря.

Boeing P-8 Poseidon — патрульный противолодочный самолет, предназначенный для обнаружения и уничтожения подводных лодок противника в районах патрулирования, разведки, участия в противокорабельных и спасательных операциях.

В последнее время иностранные беспилотники и самолеты-разведчики все чаще стали появляться у границ России. Их замечают над Черным морем, у Калининградской области, а также неподалеку от российских баз в Сирии.