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РИА Новости

Потери пострадавшим от паводка компенсируют из бюджета Иркутской области

Вчера, 04:26
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© РИА Новости / Светлана Задера / Перейти в фотобанкПоследствия паводка в Тулунском районе Иркутской области
Последствия паводка в Тулунском районе Иркутской области
© РИА Новости / Светлана Задера
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Последствия паводка в Тулунском районе Иркутской области
ИРКУТСК, 5 июл – РИА Новости. Владельцам личных подсобных хозяйств, садоводам и огородникам, потерявшим скот и урожай в период паводка, помогут из бюджета Иркутской области, сообщает правительство региона со ссылкой на губернатора Сергея Левченко.
"Принято решение о предоставлении отдельных мер социальной поддержки пострадавшим гражданам, осуществляющим ведение садоводства и огородничества, личного подсобного хозяйства…, попавших в зону паводка", - сказал Левченко.
Подписанный губернатором указ определяет размеры компенсаций из-за гибели посевов, а также сельскохозяйственных животных и птицы. Предусмотрена компенсация – 4,5 тысячи рублей на одну сотку, но не более 45 тысяч рублей; 50 тысяч рублей за корову; 25 тысяч рублей за утрату молодняка крупного рогатого скота, но не более 50 тысяч рублей; за утрату свиней, овец, коз – 5 тысяч рублей, но не более 25 тысяч рублей; 200 рублей за кроликов и птиц, но в целом не более 2 тысяч рублей.
По словам губернатора, эти средства позволят людям купить овощи и картофель, восстановить домашнее поголовье.
Последствия паводка в Тулунском районе Иркутской области. 4 июля 2019
4 июля, 20:41
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Из-за подъема уровня воды в ряде рек Иркутской области в зоне подтопления оказались 103 поселка. В настоящее время подтопленными остаются 2,7 тысячи домов в 16 поселках Тайшетского и Тулунского районов. По последним данным МЧС РФ, из-за паводка погибли 20 человек, еще 15 числятся пропавшими без вести. Из-за повышения уровня воды в реке Ия почти на 14 метров в Тулуне оказались подтоплены 143 улицы, восемь социально-значимых объектов, семь садоводств, три АЗС, поврежден автомобильный мост.
Президент РФ Владимир Путин в среду подписал указ, согласно которому наводнение в Иркутской области считается чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.
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