Потери пострадавшим от паводка компенсируют из бюджета Иркутской области

Подписанный губернатором указ определяет размеры компенсаций из-за гибели посевов, а также сельскохозяйственных животных и птицы. Предусмотрена компенсация – 4,5 тысячи рублей на одну сотку, но не более 45 тысяч рублей; 50 тысяч рублей за корову; 25 тысяч рублей за утрату молодняка крупного рогатого скота, но не более 50 тысяч рублей; за утрату свиней, овец, коз – 5 тысяч рублей, но не более 25 тысяч рублей; 200 рублей за кроликов и птиц, но в целом не более 2 тысяч рублей.