В работе Google возникли сбои

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Проблемы наблюдаются в работе американского поисковика Google, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах.
"В работе Google наблюдаются проблемы с 20.21 (четверга) по времени EDT (03.21 пятницы мск)", - говорится в сообщении.
Больше всего жалоб поступает от жителей Японии, США и стран Латинской Америки. Больше половины (53%) столкнулись с проблемами при авторизации, 46% - при выполнении поиска.
В среду пользователи столкнулись с перебоями в работе Facebook, WhatsApp и Instagram. По данным сервиса Downdetector, сбои наблюдались по всему миру. К трем часам ночи в четверг Facebook и Instagram сообщили о решении проблем.
4 июля, 15:39Глобальный сбой с Facebook, Instagram и WhatsApp: что это было?Соцсети Facebook и Instagram заявили о решении проблем, которые привели к сбою в их работе. Генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков в эфире радио Sputnik рассказал о возможной причине сбоя.