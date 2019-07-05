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РИА Новости

Электромобили и самокаты с 2020 года смогут ездить с ревом "КамАЗа"

Вчера, 04:05
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКамАЗ
КамАЗ
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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КамАЗ. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Сервис звукового сопровождения электромобилей, электросамокатов и велосипедов появится в России в 2020 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе рабочей группы Национальной технологической инициативы (НТИ) "Автонет".
Система будет работать по принципу выбора рингтона на телефон. Звуков двигателей будет несколько: спокойное движение на малых оборотах, быстрый гоночный болид и звук стоянки. При желании на свой электромобиль или велосипед можно будет скачать звук "КамАЗа", однако громкость будет соответствовать нормам шума в городских условиях.
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"Сейчас при низких скоростях электромобили не издают звуков, и это опасно для людей. Ожидается, что опытный образец будет доступен уже в 2020 году", - сообщил собеседник агентства.
Специальное приложение можно будет установить при покупке транспортного средства. Разработки для электромобилей, велосипедов и электросамокатов будут отличаться: если на велосипед планируется устанавливать отдельный блок со звуковым динамиком и дисплеем, то устройство для электромобилей может стать полноценным бортовым оборудованием, которое будет подключаться к автомобилю.
"Идея создания такого устройства актуальна уже давно. В Евросоюзе с 1 июля новые электромобили должны продаваться с генераторами шума мотора, который будет автоматически включаться, когда машина едет задним ходом или передвигается со скоростью менее 19 километров в час. В России бум продаж электромобилей пока не наблюдается, однако за последний год существенно выросло количество электросамокатов и велосипедов", - отметили в НТИ "Автонет".
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