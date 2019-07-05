Электромобили и самокаты с 2020 года смогут ездить с ревом "КамАЗа"

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Сервис звукового сопровождения электромобилей, электросамокатов и велосипедов появится в России в 2020 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе рабочей группы Национальной технологической инициативы (НТИ) "Автонет".

Система будет работать по принципу выбора рингтона на телефон. Звуков двигателей будет несколько: спокойное движение на малых оборотах, быстрый гоночный болид и звук стоянки. При желании на свой электромобиль или велосипед можно будет скачать звук "КамАЗа", однако громкость будет соответствовать нормам шума в городских условиях.

"Сейчас при низких скоростях электромобили не издают звуков, и это опасно для людей. Ожидается, что опытный образец будет доступен уже в 2020 году", - сообщил собеседник агентства.

Специальное приложение можно будет установить при покупке транспортного средства. Разработки для электромобилей, велосипедов и электросамокатов будут отличаться: если на велосипед планируется устанавливать отдельный блок со звуковым динамиком и дисплеем, то устройство для электромобилей может стать полноценным бортовым оборудованием, которое будет подключаться к автомобилю.