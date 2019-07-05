Трутнев рассказал, когда Благовещенск станет "свободным портом"

БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 июл - РИА Новости. Благовещенск в течение максимум трех месяцев получит статус "свободный порт", позволяющий ввести упрощенный визовый режим и получить налоговые льготы, сообщил на совещании по социально-экономическому развитию Амурской области полпред президента в ДФО, вице-премьер Юрий Трутнев, чьи слова приводит правительство региона.

В четверг в Благовещенске прошло совещание по социально-экономическому развитию Амурской области.

"Я соответствующее поручение дал. Думаю, что мы в ближайшее время запустим на территории Амурской области (режим "свободный порт" – ред.) Решение можно считать принятым. Я думаю, в течение двух, максимум трёх месяцев мы этот вопрос решим", - цитирует пресс-служба Трутнева.

В марте власти Приамурья подали в Минвостокразвития заявку на распространение на Благовещенск режима "свободный порт". Благовещенск граничит с КНР по реке Амур, здесь сейчас ведется создание кластера "Амур", в состав которого войдут строящийся мост Благовещенск-Хэйхэ, трансграничная канатная дорога и туристические объекты "Золотой мили"- намывной территории на берегу Амура.

В заявку от Благовещенска вошли три инвестиционных проекта на сумму более 3 миллиардов рублей, потенциальные инвесторы создадут 400 рабочих мест. Якорный проект заявки - трансграничная канатная дорога Благовещенск-Хэйхэ (КНР). Также в проекте пассажирский терминал и комплекс беспошлинной торговли.