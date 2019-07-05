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РИА Новости

Трутнев рассказал, когда Благовещенск станет "свободным портом"

Вчера, 03:34
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© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкВид на город Благовещенск
Вид на город Благовещенск
© РИА Новости / Игорь Агеенко
Перейти в фотобанк
Вид на город Благовещенск . Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 июл - РИА Новости. Благовещенск в течение максимум трех месяцев получит статус "свободный порт", позволяющий ввести упрощенный визовый режим и получить налоговые льготы, сообщил на совещании по социально-экономическому развитию Амурской области полпред президента в ДФО, вице-премьер Юрий Трутнев, чьи слова приводит правительство региона.
В четверг в Благовещенске прошло совещание по социально-экономическому развитию Амурской области.
"Я соответствующее поручение дал. Думаю, что мы в ближайшее время запустим на территории Амурской области (режим "свободный порт" – ред.) Решение можно считать принятым. Я думаю, в течение двух, максимум трёх месяцев мы этот вопрос решим", - цитирует пресс-служба Трутнева.
В марте власти Приамурья подали в Минвостокразвития заявку на распространение на Благовещенск режима "свободный порт". Благовещенск граничит с КНР по реке Амур, здесь сейчас ведется создание кластера "Амур", в состав которого войдут строящийся мост Благовещенск-Хэйхэ, трансграничная канатная дорога и туристические объекты "Золотой мили"- намывной территории на берегу Амура.
В заявку от Благовещенска вошли три инвестиционных проекта на сумму более 3 миллиардов рублей, потенциальные инвесторы создадут 400 рабочих мест. Якорный проект заявки - трансграничная канатная дорога Благовещенск-Хэйхэ (КНР). Также в проекте пассажирский терминал и комплекс беспошлинной торговли.
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В заявку также попал проект соевого завода, который будет производить кормовой соевый шрот и гидратированное соевое масло. Компания готова перерабатывать до 300 тонн соевых бобов в сутки. Заработать предприятие сможет в течение года после получения Благовещенском режима "свободного порта", в планах производить ежегодно до 68 тысяч тонн соевого шрота для центральной России и 14 тысяч тонн соевого масла для поставок в Китай. Третий в списке потенциальных резидентов - завод по выпуску изделий из газобетона. Компания готова поставлять на строительный рынок Приамурья и ближайших регионов до 100 тысяч кубометров в год.
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Юрий ТрутневАмурская областьБлаговещенскЭкономика
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