В пресс-службе Зеленского назвали Торонто столицей Канады

МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского назвала город Торонто столицей Канады, перепутав ее с Оттавой, пишет издание Strana.ua.
"Глава государства примет участие в Международной конференции по поддержке реформ в Украине, которая пройдет в столице Канады - Торонто", - говорилось в сообщении.
В администрации президента Украины Владимира Зеленского написали, что он отправился в Торонто - столицу Канады. pic.twitter.com/J44ECTRQRx— Александр Яневский (@yanevskyy) 4 июля 2019 г.
Позднее ошибку исправили, указав, что Торонто – столица канадской провинции Онтарио. Произошедшее вызвало шквал насмешек в Сети.
Так, депутат Верховной рады, бывший вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко решила провести "ликбез" для сотрудников пресс-службы, рассказав о столицах некоторых государств, однако сама совершила ошибку, назвав Гаагу столицей Нидерландов. После критики в свой адрес парламентарий исправила неточность и признала свою неправоту.
В начале июля Зеленский находился с трехдневным визитом в Канаде. Он принял участие в международной конференции по поддержке реформ на Украине, а также провел встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, министром иностранных дел Христей Фриланд, членами канадского парламента и представителями деловых кругов.
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