В пресс-службе Зеленского назвали Торонто столицей Канады

"Глава государства примет участие в Международной конференции по поддержке реформ в Украине, которая пройдет в столице Канады - Торонто", - говорилось в сообщении.

В администрации президента Украины Владимира Зеленского написали, что он отправился в Торонто - столицу Канады. pic.twitter.com/J44ECTRQRx

В начале июля Зеленский находился с трехдневным визитом в Канаде. Он принял участие в международной конференции по поддержке реформ на Украине, а также провел встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, министром иностранных дел Христей Фриланд, членами канадского парламента и представителями деловых кругов.