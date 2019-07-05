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РИА Новости

В пресс-службе Зеленского назвали Торонто столицей Канады

Вчера, 03:32
61396
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского назвала город Торонто столицей Канады, перепутав ее с Оттавой, пишет издание Strana.ua.
"Глава государства примет участие в Международной конференции по поддержке реформ в Украине, которая пройдет в столице Канады - Торонто", - говорилось в сообщении.
Позднее ошибку исправили, указав, что Торонто – столица канадской провинции Онтарио. Произошедшее вызвало шквал насмешек в Сети.
Так, депутат Верховной рады, бывший вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко решила провести "ликбез" для сотрудников пресс-службы, рассказав о столицах некоторых государств, однако сама совершила ошибку, назвав Гаагу столицей Нидерландов. После критики в свой адрес парламентарий исправила неточность и признала свою неправоту.
В начале июля Зеленский находился с трехдневным визитом в Канаде. Он принял участие в международной конференции по поддержке реформ на Украине, а также провел встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, министром иностранных дел Христей Фриланд, членами канадского парламента и представителями деловых кругов.
Президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Канады Христя Фриланд во врем встречи в Торонто. 2 июля 2019
3 июля, 03:32
Зеленский рассмешил участников конференции в Канаде
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Владимир ЗеленскийКанадаУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Где больше всего хохлов? В Торонто. Значит, это столица. Правильно? ))
5 июля, 05:13
Offy Gelly
43490002
Географию знать - это вам не Чёрное море выкопать...))
5 июля, 05:11
eldeckel
44412003
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