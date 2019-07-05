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РИА Новости
Ситуация в Судане

Военный совет и оппозиция Судана создадут совместный высший орган власти

Вчера, 03:21
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© РИА Новости / Салих Башир / Перейти в фотобанкВоеннослужащие дежурят на одной из улиц Хартума
Военнослужащие дежурят на одной из улиц Хартума
© РИА Новости / Салих Башир
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Военнослужащие дежурят на одной из улиц Хартума. Архивное фото
ХАРТУМ, 5 июл — РИА Новости. Переходный военный совет Судана и крупнейшее объединение оппозиции "Силы за свободу и перемены" достигли соглашения о создании на трехлетний переходный период суверенного совета как высшего органа власти, заявил посредник от Африканского союза Мухамед Хасан Лаббад.
Военные и оппозиция два дня вели переговоры по выходу из политического кризиса и составу суверенного совета. Согласно достигнутой договоренности, руководить советом будут поочередно военные и гражданские.
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По словам Лаббада, они также договорились сформировать компетентное гражданское правительство из технократов.
Еще один пункт соглашения - прозрачное расследование разгона лагеря протестовавших оппозиционеров.
Военный переворот произошел в Судане 11 апреля на фоне четырехмесячных народных протестов. Президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. Власть в свои руки взял сформированный армией переходный военный совет, который заявил о намерении в течение двух лет передать руководство в руки избранных властей. Однако народные протесты, несмотря на обещания военных, не утихают. Протестующие требуют немедленного формирования гражданского управляющего органа и передачи ему всех властных полномочий.
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Ситуация в СуданеСуданВ мире
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