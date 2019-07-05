Военный совет и оппозиция Судана создадут совместный высший орган власти

ХАРТУМ, 5 июл — РИА Новости. Переходный военный совет Судана и крупнейшее объединение оппозиции "Силы за свободу и перемены" достигли соглашения о создании на трехлетний переходный период суверенного совета как высшего органа власти, заявил посредник от Африканского союза Мухамед Хасан Лаббад.

Военные и оппозиция два дня вели переговоры по выходу из политического кризиса и составу суверенного совета. Согласно достигнутой договоренности, руководить советом будут поочередно военные и гражданские.

Военный переворот произошел в Судане 11 апреля на фоне четырехмесячных народных протестов. Президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. Власть в свои руки взял сформированный армией переходный военный совет, который заявил о намерении в течение двух лет передать руководство в руки избранных властей. Однако народные протесты, несмотря на обещания военных, не утихают. Протестующие требуют немедленного формирования гражданского управляющего органа и передачи ему всех властных полномочий.