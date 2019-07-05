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РИА Новости

ФИАН: космический телескоп "Спектр-М" имеет самые актуальные научные задачи

Вчера, 03:11
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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Российской астрофизической космической обсерватории "Спектр-М" (проект "Миллиметрон") поставлены самые актуальные научные задачи, которые позволят создать новые технологии для всего мира, сообщила РИА Новости заместитель директора Физического института РАН (ФИАН) Лариса Лихачева.
Ранее Лихачева сообщала РИА Новости, что запуск "Спектра-М" планируется не ранее 2027 года, точная дата будет зависеть от финансирования.
"Миллиметрон" - это проект, который имеет запредельные научные задачи. А они, соответственно, тянут за собой абсолютно новые технологии. Причем новые не только для России, но некоторые из них и новые для всего мира", - сказала Лихачева. "И поскольку задачи запредельные, то иногда и сроки создания космической обсерватории сдвигаются, потому что не всегда сразу удается достичь того, что хочется", - добавила она.
В качестве примера новой технологии она привела создание Специальным конструкторским бюро института радиотехники и электроники РАН гетеродинных приемников. "Они изготавливали приемники для проекта "Радиоастрон", и сегодня будут делать приемники с частотой до 600 гигагерц. Такого в стране вообще не было", - сказала Лихачева.
Кроме того, омское предприятие НТК "Криогенная техника" разрабатывает уникальную криогенную бортовую машину, которая в космосе будет охлаждать зеркало телескопа до сверхнизких температур – 30 кельвинов (минус 243 градуса Цельсия). "Но нам и этого мало, поэтому в начале июля наши ведущие специалисты поедут во Францию. Возможно, там мы закажем у концерна Air Liquide дублирующую установку, охлаждающую до 10 кельвинов (минус 263 градуса Цельсия – ред.). Это то, что нам нужно", - пояснила Лихачева.
Космический аппарат Спектр-РГ
2 июля, 01:04
Источник сообщил о решении проблемы, вызвавшей перенос запуска "Спектра-РГ"
Обсерватория "Спектр-М" с 10-метровым космическим телескопом предназначена для исследования различных объектов Вселенной в миллиметровом и инфракрасном диапазонах на длинах волн от 0,02 до 17 миллиметров. С ее помощью ученые рассчитывают получить данные о глобальной структуре Вселенной, строении и эволюции галактик, их ядер, звезд и планетных систем, космической пыли, а также об органических соединениях в космосе, объектах со сверхсильными гравитационными и электромагнитными полями.
Сам космический аппарат будет создаваться на базе платформы "Навигатор-М", разработанной в НПО имени Лавочкина. После запуска "Миллиметрон" отправится на рабочую орбиту - в точку Лагранжа L2 системы Солнце-Земля на расстоянии 1,5 миллиона километров от нашей планеты. В 2013 году планировалось, что запуск "Миллиметрона" состоится в 2019 году. При формировании Федеральной космической программы на 2016-2025 годы в связи с секвестром старт "Миллиметрона" был вынесен за пределы программы и будет включен в Федеральную космическую программу на следующий период.
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РоссияРИА Наука
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