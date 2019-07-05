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РИА Новости

Опрос: россиянки поддержали сокращение списка запрещенных для них профессий

Вчера, 03:07
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Половина (50%) россиянок поддерживают сокращение списка профессий, запрещенных для женщин, еще четверть затруднились ответить, свидетельствует опрос сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob, который поступил в распоряжение РИА Новости.
Ранее газета РБК со ссылкой на имеющийся в ее распоряжении документ сообщила, что Минтруд сократил список запрещенных для россиянок профессий. В перечень, по данным издания, войдут 98 видов работ, на которых будет ограничен женский труд, в то время как предыдущая версия 20-летней давности включала 456 профессий. Позже в Минтруде России уточнили, что в распоряжении СМИ оказалась устаревшая редакция проекта приказа, работа над актуализацией списка еще не завершена. В текущей редакции проекта - 100 профессий, сообщил Минтруд.
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Согласно данным опроса, 24% женщин заявили, что не поддерживают инициативу о сокращении списка запрещенных для них профессий. Среди мужчин нововведение поддерживают 43%, еще 34% выразили неодобрение, 23% затруднились ответить.
Как показали данные опроса, степень одобрения ранжируется от 56% среди россиян в возрасте до 24 лет до 41% среди респондентов старше 44. Обратная зависимость наблюдается в рейтинге неодобрения нововведения. Против него высказываются 37% россиян старше 44 лет и 20% в возрасте до 24.
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Если говорить о позиции россиян в зависимости от их достатка, то опрос выявил наибольшее одобрение среди россиян с ежемесячным доходом до 30 тысяч рублей (50%), а наибольшее неодобрение у граждан с доходом от 50 тысяч до 80 тысяч рублей (36%). Наибольшее затруднение вопрос вызвал у россиян с ежемесячным доходом от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.
Опрос проводился 4 июля среди 1,6 тысячи экономически активных респондентов от 18 лет в 327 населенных пунктах России.
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