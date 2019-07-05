Опрос: россиянки поддержали сокращение списка запрещенных для них профессий

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Половина (50%) россиянок поддерживают сокращение списка профессий, запрещенных для женщин, еще четверть затруднились ответить, свидетельствует опрос сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob, который поступил в распоряжение РИА Новости.

Ранее газета РБК со ссылкой на имеющийся в ее распоряжении документ сообщила, что Минтруд сократил список запрещенных для россиянок профессий. В перечень, по данным издания, войдут 98 видов работ, на которых будет ограничен женский труд, в то время как предыдущая версия 20-летней давности включала 456 профессий. Позже в Минтруде России уточнили, что в распоряжении СМИ оказалась устаревшая редакция проекта приказа, работа над актуализацией списка еще не завершена. В текущей редакции проекта - 100 профессий, сообщил Минтруд.

Согласно данным опроса, 24% женщин заявили, что не поддерживают инициативу о сокращении списка запрещенных для них профессий. Среди мужчин нововведение поддерживают 43%, еще 34% выразили неодобрение, 23% затруднились ответить.

Как показали данные опроса, степень одобрения ранжируется от 56% среди россиян в возрасте до 24 лет до 41% среди респондентов старше 44. Обратная зависимость наблюдается в рейтинге неодобрения нововведения. Против него высказываются 37% россиян старше 44 лет и 20% в возрасте до 24.

Если говорить о позиции россиян в зависимости от их достатка, то опрос выявил наибольшее одобрение среди россиян с ежемесячным доходом до 30 тысяч рублей (50%), а наибольшее неодобрение у граждан с доходом от 50 тысяч до 80 тысяч рублей (36%). Наибольшее затруднение вопрос вызвал у россиян с ежемесячным доходом от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.