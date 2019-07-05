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РИА Новости

"Вертолеты России" выполнили контракт на поставку в Таиланд двух Ка-32

Вчера, 03:05
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© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанкВертолеты Ка-32 и средний разведывательный корабль Черноморского флота "Приазовье"
Вертолеты Ка-32 и средний разведывательный корабль Черноморского флота Приазовье
© РИА Новости / Макс Ветров
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Вертолеты Ка-32 и средний разведывательный корабль Черноморского флота "Приазовье". Архивное фото
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Холдинг "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию Ростех) в июне завершил исполнение контракта на поставку в Таиланд вертолетов Ка-32А11BC для тушения пожаров, сообщил РИА Новости по итогам выставки "Армия-2019" генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.
Контракт на два вертолета Ка-32 в версии для пожаротушения был заключен в 2017 году на авиасалоне МАКС.
"На той неделе оба вертолета Ка-32 мы доставили заказчику в Таиланд. Эти машины сейчас там собираются, будет произведен облет", - сказал Богинский.
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Андрей БогинскийКа-32РоссияТаиландВ мире
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