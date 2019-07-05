"Вертолеты России" выполнили контракт на поставку в Таиланд двух Ка-32

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Холдинг "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию Ростех) в июне завершил исполнение контракта на поставку в Таиланд вертолетов Ка-32А11BC для тушения пожаров, сообщил РИА Новости по итогам выставки "Армия-2019" генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

Контракт на два вертолета Ка-32 в версии для пожаротушения был заключен в 2017 году на авиасалоне МАКС.