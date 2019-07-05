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РИА Новости

Депутат Госдумы предложил создавать в поселках пункты приема ягод

Вчера, 03:03
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЯгоды шиповника
Ягоды шиповника
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Ягоды шиповника. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы РФ по природным ресурсам Василий Власов предложил создавать пункты приёма ягод в российских посёлках городского типа, чтобы в дальнейшем продавать их в городах, с таким предложением он обратился к главе Минприроды Дмитрию Кобылкину.
Ранее Министерство сельского хозяйства предложило взять на себя полномочия по разработке государственной политики и регулированию рынка дикорастущих ресурсов, следует из проекта постановления правительства. В частности, ведомство планирует регулировать сферу сбора, переработки и оборота "дикорастущих пищевых ресурсов, в том числе пищевых лесных ресурсов, включая плоды, ягоды, орехи, грибы, семена, березовый сок", а также лекарственных растений.
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"Считаю целесообразным создание специализированных пунктов приёма в посёлках городского типа, в которых граждане могли бы получать денежные средства за сданные ягоды. Это позволило бы иметь небольшой дополнительный заработок как гражданам, так и государству, которое сможет реализовывать этот товар в городах", - говорится в документе, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.
Власов пояснил, что многие граждане собирают ягоды, однако продать их удаётся не всегда. Получается, что большая часть такой продукции пропадает, хотя могла бы быть реализована в городах, где ее стоимость достаточно высока.
"Прошу вас дать свою оценку данной инициативе и распорядиться проанализировать возможность ее реализации", - говорится в обращении.
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