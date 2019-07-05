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РИА Новости
Новое оружие России

Минобороны получит первый тяжелый вертолет Ми-26Т2В в 2021 году

Вчера, 03:02
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© Пресс-служба холдинга "Вертолеты России" / Перейти в фотобанкТяжелый военно-транспортный вертолет Ми-26Т2В
Тяжелый военно-транспортный вертолет Ми-26Т2В
© Пресс-служба холдинга "Вертолеты России"
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) планирует в 2021 году поставить Минобороны РФ первый серийный тяжелый транспортный вертолет Ми-26Т2В, заявил РИА Новости гендиректор холдинга Андрей Богинский.
"До конца 2019 года мы планируем получить предварительное заключение о возможности запуска Ми-26Т2В в серию и на основании этого подписать с военным ведомством контракт на поставку первой машины в 2021 году", - сказал Богинский.
Он уточнил, что предъявление вертолета на государственные совместные испытания (ГСИ) запланировано на июль. "Эти испытания будут идти на четырех площадках: в Подмосковье, Ростове-на-Дону, в Нальчике и Ахтубинске. К выходу первой серийной машины планируем полностью завершить ГСИ", - добавил Богинский.
Он пояснил, что продолжительность испытаний связана с тем, что требования к новой военной технике стали гораздо выше. "Значительно увеличится число испытательных полетов, отработка всех систем и комплексов обороны новых машин", - резюмировал собеседник агентства.
Тяжелый военно-транспортный вертолет Ми-26Т2В
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Новое оружие РоссииАндрей БогинскийМинистерство обороны РФРоссия
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