Трамп назвал "совершенно новым" снятый с производства истребитель F-22

ВАШИНГТОН, 5 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в День независимости выступил с речью о военном могуществе страны, в которой назвал "совершенно новым" истребитель F-22, снятый с производства восемь лет назад.
"Более 65 лет ни одни военно-воздушные силы противника не смогли убить ни одного американского солдата, потому что небо принадлежит США", - заявил Трамп, выступая за пуленепробиваемым стеклом на митинге "Салют Америке" у мемориала Авраама Линкольна в Вашингтоне.
"ВВС США, которые вы сейчас увидите, представлены замечательными совершенно новыми F-22 Raptor с военно-воздушной базы "Лэнгли" в Виргинии и потрясающим бомбардировщиком B-2 с базы "Уайтмен" в Миссури", - добавил президент.
После его слов самолеты пролетели над головами собравшихся под одобрительные крики.
Two F-22’s and a B2 Spirit fly over Trump’s speech pic.twitter.com/O22VnojuNR— Phillip Nieto (@nieto_phillip) 4 июля 2019 г.
F-22 стал первым истребителем пятого поколения и выпускался с 1997 по 2011 годы. Машина не вполне соответствовала нужным требованиям и поэтому решено снять ее с производства и начать выпуск истребителя F-35.
Согласно программе празднования над городом должны пролететь президентский Boeing (борт №1), пилотажная группа Blue Angels ("Голубые ангелы") на истребителях F-18, стратегический бомбардировщик-невидимка В-2 Spirit, истребитель F-22 и новейший истребитель-бомбардировщик F-35. Вертолеты представлены машиной Sikorsky/Lockheed Martin VH-92, которая в 2020 году должна стать президентским бортом, и рядом других машин.
Кроме того, рядом со сценой были выставлены две бронемашины "Брэдли", на которые в четверг установили снятые до этого пушки.
Противники Трампа уже обвинили его в отходе от традиций празднования Дня независимости, в излишней милитаризации праздника и в саморекламе в рамках его предвыборной кампании по переизбранию.
17 августа 2018, 18:32Акценты - Радио SputnikВоенный парад отступает. Пентагон отказался уважить Дональда ТрампаТрамп хотел, чтобы 10 ноября у него это было красиво. Чтобы строем от Белого дома до Капитолийского холма. Но красиво уже не будет. Потому что некрасиво поступил Пентагон. Так себе благодарность за рекордный бюджет, между прочим.
Президент США с 2017 года вынашивал идею демонстрации военной техники по поводу праздника. Она родилась у него после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже, где Трампа впечатлил парад в честь Дня взятия Бастилии. Сначала он планировал большой парад с военной техникой 4 июля 2018 года, но потом его перенесли на День ветеранов 11 ноября. Затем мероприятие было решено провести в 2019 году из-за высокой стоимости, которую выставили за его проведение власти города. Тогда речь шла о почти 22 миллионах долларов.
По данным CNN, в этом году участие военной техники в праздновании Дня независимости обойдется бюджету менее чем в 1 миллион долларов, однако и парада как такового не будет. В эту сумму не входят убытки авиакомпаний, которым пришлось перенести около 100 рейсов в связи с закрытием более чем на два часа из-за торжеств аэропорта Вашингтона.