Трамп назвал "совершенно новым" снятый с производства истребитель F-22

ВАШИНГТОН, 5 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в День независимости выступил с речью о военном могуществе страны, в которой назвал "совершенно новым" истребитель F-22, снятый с производства восемь лет назад.

"Более 65 лет ни одни военно-воздушные силы противника не смогли убить ни одного американского солдата, потому что небо принадлежит США", - заявил Трамп, выступая за пуленепробиваемым стеклом на митинге "Салют Америке" у мемориала Авраама Линкольна в Вашингтоне.

"ВВС США, которые вы сейчас увидите, представлены замечательными совершенно новыми F-22 Raptor с военно-воздушной базы "Лэнгли" в Виргинии и потрясающим бомбардировщиком B-2 с базы "Уайтмен" в Миссури", - добавил президент.

После его слов самолеты пролетели над головами собравшихся под одобрительные крики.

Two F-22’s and a B2 Spirit fly over Trump’s speech pic.twitter.com/O22VnojuNR — Phillip Nieto (@nieto_phillip) 4 июля 2019 г.

F-22 стал первым истребителем пятого поколения и выпускался с 1997 по 2011 годы. Машина не вполне соответствовала нужным требованиям и поэтому решено снять ее с производства и начать выпуск истребителя F-35.

Согласно программе празднования над городом должны пролететь президентский Boeing (борт №1), пилотажная группа Blue Angels ("Голубые ангелы") на истребителях F-18, стратегический бомбардировщик-невидимка В-2 Spirit, истребитель F-22 и новейший истребитель-бомбардировщик F-35. Вертолеты представлены машиной Sikorsky/Lockheed Martin VH-92, которая в 2020 году должна стать президентским бортом, и рядом других машин.

Кроме того, рядом со сценой были выставлены две бронемашины "Брэдли", на которые в четверг установили снятые до этого пушки.

Противники Трампа уже обвинили его в отходе от традиций празднования Дня независимости, в излишней милитаризации праздника и в саморекламе в рамках его предвыборной кампании по переизбранию.

Президент США с 2017 года вынашивал идею демонстрации военной техники по поводу праздника. Она родилась у него после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже, где Трампа впечатлил парад в честь Дня взятия Бастилии. Сначала он планировал большой парад с военной техникой 4 июля 2018 года, но потом его перенесли на День ветеранов 11 ноября. Затем мероприятие было решено провести в 2019 году из-за высокой стоимости, которую выставили за его проведение власти города. Тогда речь шла о почти 22 миллионах долларов.