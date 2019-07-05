В Вашингтоне трех человек задержали за сожжение флага США

Ну не "Брэд-ли"? Дональд Трамп и его парад Две подержанно-ржавые бронеразвалюхи "Брэдли" с дырами вместо пушек и картонками вместо оптики. И два, таки-да, реальных "Абрамса", которых не знали, куда засунуть. А ведь президент США не о таком мечтал, готовя спич о военной мощи…