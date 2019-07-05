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РИА Новости

В Вашингтоне трех человек задержали за сожжение флага США

Вчера, 02:39
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© РИА Новости / Владимир СергеевФлаги США
Флаги США
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Флаги США. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Трое активистов Революционной коммунистической партии задержаны в Вашингтоне неподалеку от Белого дома за сожжение американского флага, сообщает газета Washington Examiner.
Инцидент произошел в День независимости США приблизительно за час до того, как президент Дональд Трамп отправился из Белого дома, чтобы произнести речь у Мемориала Авраама Линкольна.
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Активисты, сжегшие флаг, выступают против Трампа и призывают к "миру без Америки". Секретная служба задержала Грегори Джонсона и по меньшей мере двоих его соратников.
Ранее в этом году Джонсон выиграл дело в Кливленде, , где его также задерживали за сожжение флага.
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ВашингтонСШАВ мире
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