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РИА Новости

Дружба Италии и России имеет огромный потенциал, считает премьер Конте

02:12
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте на пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров во дворце Киджи в Риме. 4 июля 2019
Президент РФ Владимир Путин и председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте на пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров во дворце Киджи в Риме. 4 июля 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент РФ Владимир Путин и председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте на пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров во дворце Киджи в Риме. 4 июля 2019
РИМ, 5 июл - РИА Новости, Александр Логунов. Переговоры с российским президентом Владимиром Путиным позволили укрепить отношения России и Италии, дружба между странами имеет огромный потенциал, заявил премьер Италии Джузепе Конте по итогам визита российского лидера в Рим и Ватикан.
"Дружба, диалог, укрепление двустороннего сотрудничества и культурный обмен: это ключевые слова, которые наилучшим образом описывают обстановку моей сегодняшней встречи с президентом Путиным", - говорится в посте на его странице в соцсети Facebook.
По его словам, в ходе двух встреч в правительственном дворце Киджи и затем на ужине на вилле Мадама была возможность глубоко обсудить ряд тем и укрепить и без того крепкие отношения между Италией и Россией.
"Мы обсудили множество вопросов международной политики в атмосфере сердечной и очень плодотворной работы. Мы согласились с необходимостью открытого и всеобъемлющего подхода к диалогу, который должен запустить решения важнейших региональных кризисов, от Ливии до Сирии, от Украины до Венесуэлы. Я все больше убеждён, что Москва может играть ведущую роль в разрешении этих кризисов", - отметил Конте.
Президент РФ Владимир Путин и председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте во время встречи во дворце Киджи в Риме. 4 июля 2019
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Премьер подчеркнул, что Италию и Россию объединяет "глубокая восприимчивость к культуре и сильная любовь ко всем многочисленным формам художественного выражения в наследии человечества". По словам Конте, Россия и Италия "гордятся прекрасным взаимодействием в культуре и науке, многочисленным эпизодами сотрудничества между нашими исследовательскими центрами и университетами".
Глава итальянского Совмина подчеркнул, что высоко оценил слова Путина об Италии и ее правительстве, которые встают в один ряд с "проявлениями внимания", которые он встретил в ходе визита в Москву в октябре прошлого года. "Дружба между Италией и Россией имеет огромный потенциал, который мы должны развивать, днём за днём прилагая усилия ради безопасности, благополучия и равенства", - написал Конте, сопроводив пост фотографией с рукопожатием с российским президентом.
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Джузеппе КонтеВладимир ПутинРоссияИталияВ мире
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