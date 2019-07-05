Дружба Италии и России имеет огромный потенциал, считает премьер Конте

Президент РФ Владимир Путин и председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте на пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров во дворце Киджи в Риме. 4 июля 2019

Президент РФ Владимир Путин и председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте на пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров во дворце Киджи в Риме. 4 июля 2019

РИМ, 5 июл - РИА Новости, Александр Логунов. Переговоры с российским президентом Владимиром Путиным позволили укрепить отношения России и Италии, дружба между странами имеет огромный потенциал, заявил премьер Италии Джузепе Конте по итогам визита российского лидера в Рим и Ватикан.

"Дружба, диалог, укрепление двустороннего сотрудничества и культурный обмен: это ключевые слова, которые наилучшим образом описывают обстановку моей сегодняшней встречи с президентом Путиным", - говорится в посте на его странице в соцсети Facebook

По его словам, в ходе двух встреч в правительственном дворце Киджи и затем на ужине на вилле Мадама была возможность глубоко обсудить ряд тем и укрепить и без того крепкие отношения между Италией и Россией.

"Мы обсудили множество вопросов международной политики в атмосфере сердечной и очень плодотворной работы. Мы согласились с необходимостью открытого и всеобъемлющего подхода к диалогу, который должен запустить решения важнейших региональных кризисов, от Ливии до Сирии, от Украины до Венесуэлы. Я все больше убеждён, что Москва может играть ведущую роль в разрешении этих кризисов", - отметил Конте.

Премьер подчеркнул, что Италию и Россию объединяет "глубокая восприимчивость к культуре и сильная любовь ко всем многочисленным формам художественного выражения в наследии человечества". По словам Конте, Россия и Италия "гордятся прекрасным взаимодействием в культуре и науке, многочисленным эпизодами сотрудничества между нашими исследовательскими центрами и университетами".