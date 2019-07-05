Детский омбудсмен рассказала о состоянии избитой в Ингушетии девочки

НАЛЬЧИК, 5 июл – РИА Новости. Врачи в Ингушетии успешно прооперировали избитую неизвестными семилетнюю девочку, ее жизни ничего не угрожает, сообщила региональный детский омбудсмен Зарема Чахкиева.

Ранее следствие сообщало, что 4 июля в республиканскую детскую больницу в Назрани была доставлена девочка 2012 года рождения с множеством телесных повреждений. Врачи проводят реанимационные мероприятия и выясняют обстоятельства произошедшего. Было возбуждено уголовное дело, оно на особом контроле и. о. главы регионального управления СК.

"Только что закончилась операция. Друзья, у девочки все хорошо, руку сохранили. Будем надеяться на милость Всевышнего. Врачи со своей стороны сделали все возможное", - написала Чахкиева в Instagram