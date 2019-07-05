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РИА Новости

Детский омбудсмен рассказала о состоянии избитой в Ингушетии девочки

01:44
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НАЛЬЧИК, 5 июл – РИА Новости. Врачи в Ингушетии успешно прооперировали избитую неизвестными семилетнюю девочку, ее жизни ничего не угрожает, сообщила региональный детский омбудсмен Зарема Чахкиева.
Ранее следствие сообщало, что 4 июля в республиканскую детскую больницу в Назрани была доставлена девочка 2012 года рождения с множеством телесных повреждений. Врачи проводят реанимационные мероприятия и выясняют обстоятельства произошедшего. Было возбуждено уголовное дело, оно на особом контроле и. о. главы регионального управления СК.
"Только что закончилась операция. Друзья, у девочки все хорошо, руку сохранили. Будем надеяться на милость Всевышнего. Врачи со своей стороны сделали все возможное", - написала Чахкиева в Instagram.
Врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов заявил, что власти республики готовы оказать девочке необходимую помощь. "Прежде всего, желаю скорейшего выздоровления девочке. Примем все возможные меры для этого. Ход расследования уголовного дела буду держать на контроле", - сказал Калиматов, его процитировала РИА Новости пресс-служба.
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Следственный комитет РФИнгушетияПроисшествия
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