В Казани задержали похитившую свыше 20 млн рублей кассиршу

МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. В Казани задержали кассиршу, подозреваемую в хищении 20 миллионов рублей у банка в Салавате, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Женщину задержали на съемной квартире. Сейчас с ней проводят необходимые оперативно-следственные действия. Местонахождение похищенных денег пока неизвестно.

Расследование уголовного дела продолжается, вместе с тем полицейские занимаются поиском дочерей и мужа подозреваемой.

В конце июня в пресс-службе МВД Башкирии сообщили РИА Новости, что полиция вышла на след кассирши.

"Сотрудниками МВД по Башкирии в результате запланированного обыска обнаружена автомашина, которой могла пользоваться семья Хайруллиных. Полицейскими экспертами-криминалистами и следователями проведено тщательное исследование автомашины. Результаты будут приобщены к материалам уголовного дела о присвоении или растрате", - рассказали в пресс-службе полиции.

Кража из кассы банка

В конце мая пресс-служба МВД Башкирии сообщила о розыске местной жительницы, подозреваемой в краже более 20 миллионов рублей из кассы банка.

"Она работала старшим кассиром, известно, что исчезла и ее семья. Банк в настоящее время проводит ревизию, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего", - рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

Полицейские описали и внешность женщины. По данным МВД, на вид ей 35-40 лет, рост 160-165 сантиметров, она плотного телосложения, лицо круглое, нос прямой, волосы светло-русые до плеч.

Исчезновение семьи кассирши

В начале июня отец подозреваемой в краже заявил в полицию о пропаже семьи. Об этом сообщило ГТРК "Башкортостан" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.