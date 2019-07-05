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РИА Новости

В Казани задержали похитившую свыше 20 млн рублей кассиршу

01:39
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкНаручники на решетке
Наручники на решетке
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Наручники на решетке. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. В Казани задержали кассиршу, подозреваемую в хищении 20 миллионов рублей у банка в Салавате, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Женщину задержали на съемной квартире. Сейчас с ней проводят необходимые оперативно-следственные действия. Местонахождение похищенных денег пока неизвестно.
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Расследование уголовного дела продолжается, вместе с тем полицейские занимаются поиском дочерей и мужа подозреваемой.
В конце июня в пресс-службе МВД Башкирии сообщили РИА Новости, что полиция вышла на след кассирши.
"Сотрудниками МВД по Башкирии в результате запланированного обыска обнаружена автомашина, которой могла пользоваться семья Хайруллиных. Полицейскими экспертами-криминалистами и следователями проведено тщательное исследование автомашины. Результаты будут приобщены к материалам уголовного дела о присвоении или растрате", - рассказали в пресс-службе полиции.

Кража из кассы банка

В конце мая пресс-служба МВД Башкирии сообщила о розыске местной жительницы, подозреваемой в краже более 20 миллионов рублей из кассы банка.
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"Она работала старшим кассиром, известно, что исчезла и ее семья. Банк в настоящее время проводит ревизию, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего", - рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
Полицейские описали и внешность женщины. По данным МВД, на вид ей 35-40 лет, рост 160-165 сантиметров, она плотного телосложения, лицо круглое, нос прямой, волосы светло-русые до плеч.

Исчезновение семьи кассирши

В начале июня отец подозреваемой в краже заявил в полицию о пропаже семьи. Об этом сообщило ГТРК "Башкортостан" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Мужчина обратился в полицию на следующий день после исчезновения дочери. В заявлении говорилось, что женщина, ее супруг и двое детей ушли из дома утром 27 мая, после чего не выходили на связь.
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