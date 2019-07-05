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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Венесуэльские власти раскритиковали доклад верховного комиссара ООН

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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВенесуэла
Венесуэла
© РИА Новости / Стрингер
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Венесуэла. Архивное фото
МЕХИКО, 5 июл – РИА Новости. МИД Венесуэлы подверг критике заявления верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет относительно ситуации с правами человека в южноамериканской стране.
Бачелет недавно посетила с визитом Венесуэлe, встречалась с представителями властей и оппозиции.
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"В докладе представлен выборочный и откровенно предвзятый взгляд на реальную ситуацию с правами человека в Боливарианской республике Венесуэла, что противоречит принципам, которые должны регулировать рассмотрение прав человека, представленным в Венской декларации и программе действий", - говорится в коммюнике ведомства.
Всего венесуэльская сторона представила 70 своих замечаний к докладу и попросила откорректировать его.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеВенесуэлаООНВ мире
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