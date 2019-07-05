Венесуэльские власти раскритиковали доклад верховного комиссара ООН

МЕХИКО, 5 июл – РИА Новости. МИД Венесуэлы подверг критике заявления верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет относительно ситуации с правами человека в южноамериканской стране.

Бачелет недавно посетила с визитом Венесуэлe, встречалась с представителями властей и оппозиции.

"В докладе представлен выборочный и откровенно предвзятый взгляд на реальную ситуацию с правами человека в Боливарианской республике Венесуэла, что противоречит принципам, которые должны регулировать рассмотрение прав человека, представленным в Венской декларации и программе действий", - говорится в коммюнике ведомства.