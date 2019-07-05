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РИА Новости

На Камчатке началось извержение вулкана Ключевская сопка

01:07
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© М. ПевзнерКлючевская сопка
Ключевская сопка
© М. Певзнер
Ключевская сопка. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 июл - РИА Новости. Извержение высочайшего из действующих вулканов Евразии – Ключевского началось на Камчатке, сообщает пресс-служба Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
Ключевская сопка извергается каждые три-пять лет. Последнее крупное извержение было зафиксировано в 2015 году.
"После длительного перерыва в районе кратера Ключевского вулкана в ночь на пятницу (вечер четверга мск) была отмечена термальная аномалия с температурой 800-900 градусов Цельсия. Началось извержение вулкана, над кромкой его кратера поднимаются на высоту до 200 метров вулканические бомбы", - цитирует пресс-служба директора института Алексея Озерова.
По его словам, что в ночные часы над кратером Ключевского можно видеть свечение.
"Пепловых выбросов пока не наблюдается, однако в ближайшее время можно ожидать протяженные пепловые шлейфы, опасные для авиации, и пеплопады в районе вулкана", - сказал ученый.
Ключевской - самый высокий действующий вулкан Евразии, его высота составляет 4,75 тысячи метров. Ближайший населенный пункт - поселок Ключи - находится в 30 километрах.
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