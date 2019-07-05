ЕС профинансировал исследование о влиянии экспертов на внешнюю политику РФ

БРЮССЕЛЬ, 5 июл - РИА Новости. Евросоюз профинансировал исследовательский проект о возможности экспертного сообщества влиять на выработку российской внешней политики, автор проекта по итогам работы советует ЕС поощрять контакты с учеными из России, чтобы "укрепить плюрализм".

"Как исследовательское сообщество в сфере международных отношений может повлиять на приятие решений правительством в России? Этот проект предполагает, что поощрение диалога между европейскими и российскими учеными может укрепить плюрализм в российских политических дебатах", - говорится в публикации информационной службы финансируемых Евросоюзом научно-исследовательских проектов.

В обзорной публикации под названием "За кулисами российской внешней политики", в которой подводятся итоги двухлетней работы, отмечается, что "отношения между ЕС и Россией находятся на одной из самых низких точек в истории", "исправление ситуации будет гигантской задачей".

"Она, несомненно, начинается с разъяснения основных принципов и движущих мотивов, определяющих политику России в отношении ЕС. В попытке понять роль научного сообщества в этой области доктор наук Катарина Качмарска из британского Университет Аберистуита исследовала отношения между учеными и политиками в России", - отмечается в публикации.

Исследователь считает, что "официальная риторика обеих сторон (РФ и ЕС – ред.) о партнерстве и сотрудничестве позволила "замести под ковер" многие проблемные аспекты", но "ни одна из причин, которые способствовали такому положению дел, не исчезает". "Обе стороны разочарованы друг в друге. Российские власти все больше и больше едины в восприятии ЕС как конкурента, а не партнера. В ЕС растет разочарование, связанное с реальными и предполагаемыми угрозами кибербезопасности, исходящими из России", - заявила эксперт.

Она полагает, что "развитие внутренней ситуации как в ЕС, так и в России будет важнейшим фактором дальнейшего развития отношений Россия-ЕС". Автор приходит к выводу, что ЕС должен "поощрять диалог и академическое сотрудничество между европейскими и российскими учеными и студентами", так как "в долгосрочной перспективе это может способствовать укреплению плюрализма в российских политических дебатах".