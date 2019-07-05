Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-05T01:41Z
https://ria.ru/20190705/1556225115.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/149592/44/1495924412_0:314:4238:2698_1036x0_80_0_0_898c25b4cc2f793c0cc0c0a7810de9e6.jpg
РИА Новости

ЕС профинансировал исследование о влиянии экспертов на внешнюю политику РФ

00:53
318
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДворец Европы
Дворец Европы
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Дворец Европы. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 5 июл - РИА Новости. Евросоюз профинансировал исследовательский проект о возможности экспертного сообщества влиять на выработку российской внешней политики, автор проекта по итогам работы советует ЕС поощрять контакты с учеными из России, чтобы "укрепить плюрализм".
"Как исследовательское сообщество в сфере международных отношений может повлиять на приятие решений правительством в России? Этот проект предполагает, что поощрение диалога между европейскими и российскими учеными может укрепить плюрализм в российских политических дебатах", - говорится в публикации информационной службы финансируемых Евросоюзом научно-исследовательских проектов.
В обзорной публикации под названием "За кулисами российской внешней политики", в которой подводятся итоги двухлетней работы, отмечается, что "отношения между ЕС и Россией находятся на одной из самых низких точек в истории", "исправление ситуации будет гигантской задачей".
"Она, несомненно, начинается с разъяснения основных принципов и движущих мотивов, определяющих политику России в отношении ЕС. В попытке понять роль научного сообщества в этой области доктор наук Катарина Качмарска из британского Университет Аберистуита исследовала отношения между учеными и политиками в России", - отмечается в публикации.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 02:53
Путин назвал ключевое отличие России от США
Исследователь считает, что "официальная риторика обеих сторон (РФ и ЕС – ред.) о партнерстве и сотрудничестве позволила "замести под ковер" многие проблемные аспекты", но "ни одна из причин, которые способствовали такому положению дел, не исчезает". "Обе стороны разочарованы друг в друге. Российские власти все больше и больше едины в восприятии ЕС как конкурента, а не партнера. В ЕС растет разочарование, связанное с реальными и предполагаемыми угрозами кибербезопасности, исходящими из России", - заявила эксперт.
Она полагает, что "развитие внутренней ситуации как в ЕС, так и в России будет важнейшим фактором дальнейшего развития отношений Россия-ЕС". Автор приходит к выводу, что ЕС должен "поощрять диалог и академическое сотрудничество между европейскими и российскими учеными и студентами", так как "в долгосрочной перспективе это может способствовать укреплению плюрализма в российских политических дебатах".
"Мой проект также показывает, что важно продвигать так называемую дипломатию "второго пути", которая позволяет экспертам обмениваться мнениями и лучше понимать, как другая сторона представляет мир, какие препятствия существуют в процессе создания знаний и как эти знания могут или не могут быть переведены в процесс разработки политики", - рассказала эксперт.
1310011
Обсудить 1
ЕвросоюзРоссияВ мире
Рекомендуем
Венесуэла
Венесуэльские власти раскритиковали доклад верховного комиссара ООН
РИА
Новости
Сотрудники правоохранительных органов Мексики
В Мексике усиливаются акции протеста федеральной полиции
Президент РФ Владимир Путин
Путин провел в римском аэропорту короткую встречу с Берлускони
Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини
Итальянский вице-премьер выложил в Instagram фото с Путиным
Лента
новостей
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон
Болтон назвал задержание иранского танкера в Гибралтаре "отличной новостью"
Президент РФ Владимир Путин
Вице-премьер Италии Сальвини считает, что Путин оставит след в истории
Государственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве
Посла Венгрии вызвали в МИД Украины
Ключевская сопка
На Камчатке началось извержение вулкана Ключевская сопка
В Кентукки сутки полыхают тонны Jim Beam, горящий виски течет по реке
В Ингушетии избили семилетнюю девочку
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров во дворце Киджи в Риме. 4 июля 2019
Путин прокомментировал призывы к соблюдению РФ минских соглашений
Арабская коалиция в Йемене заявила о перехвате беспилотника хуситов
Кадр из фильма Проклятие Аннабель
В Таиланде турист умер во время просмотра фильма ужасов
Французу, который попал в Россию, переплыв Нарву, грозит до двух лет тюрьмы
Владимир Путин
Путин прокомментировал отказ Зеленского от диалога с "сепаратистами"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:39СМИ: в Вашингтоне у Белого дома в День независимости сожгли флаг США
02:12Дружба Италии и России имеет огромный потенциал, считает премьер Конте
02:04Клинцевич назвал похищением арест на Украине офицера ДНР по делу МН17
01:44Детский омбудсмен рассказала о состоянии избитой в Ингушетии девочки
01:33Арабская коалиция в Йемене заявила о перехвате беспилотника хуситов
01:12Венесуэльские власти раскритиковали доклад верховного комиссара ООН
01:07На Камчатке началось извержение вулкана Ключевская сопка
01:06В Мексике усиливаются акции протеста федеральной полиции
00:53ЕС профинансировал исследование о влиянии экспертов на внешнюю политику РФ
00:34Вице-премьер Италии Сальвини считает, что Путин оставит след в истории
00:31Путин провел в римском аэропорту короткую встречу с Берлускони
00:29В Ингушетии избили семилетнюю девочку
00:23Хуситы заявили об обстреле аэропортов на юго-западе Саудовской Аравии
00:21В Кентукки сутки полыхают тонны Jim Beam, горящий виски течет по реке
00:05Итальянский вице-премьер выложил в Instagram фото с Путиным
00:04В Таиланде турист умер во время просмотра фильма ужасов
23:51Болтон назвал задержание иранского танкера в Гибралтаре "отличной новостью"
23:46Девушка последовала примеру матери и похудела на 60 килограммов
23:39Французу, который попал в Россию, переплыв Нарву, грозит до двух лет тюрьмы
23:29В новой Москве автомобиль сбил пешеходов, один человек погиб
Лента новостейМолния