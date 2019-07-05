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РИА Новости

Вице-премьер Италии Сальвини считает, что Путин оставит след в истории

00:34
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
РИМ, 5 июл – РИА Новости. Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини считает президента РФ Владимира Путина человеком, который оставит след в истории.
Сальвини в четверг вечером принял участие в ужине, который премьер Италии Джузеппе Конте дал для посетившего Италию и Ватикан лидера РФ и членов российской делегации.
Выступая на телеканале Rete4 после торжественного мероприятия, Сальвини назвал Путина "одним из тех людей, которые оставят след в истории", и отметил, что Путин – "простой человек". В своих соцсетях вице-премьер опубликовал две фотографии с российским лидером.
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров во дворце Киджи в Риме. 4 июля 2019.
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По словам Сальвини, они обсудили Олимпийские игры, экономику и "безумные санкции Европы против России". Также темой их беседы стали народы, их корни и идентичность.
В опубликованном перед визитом на Апеннины интервью газете Corriere della Sera Путин заявил, что Сальвини и возглавляемая им партия "Лига" "являются активными сторонниками восстановления полноценного сотрудничества Италии с Россией, выступают за скорейшее снятие антироссийских санкций, введённых США и ЕС." "Маттео Сальвини тепло относится к нашей стране, хорошо знаком с российскими реалиями", - подчеркивал президент РФ.
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Маттео СальвиниВладимир ПутинРоссияИталияВ мире
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