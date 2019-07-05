Вице-премьер Италии Сальвини считает, что Путин оставит след в истории

РИМ, 5 июл – РИА Новости. Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини считает президента РФ Владимира Путина человеком, который оставит след в истории.

Сальвини в четверг вечером принял участие в ужине, который премьер Италии Джузеппе Конте дал для посетившего Италию и Ватикан лидера РФ и членов российской делегации.

Выступая на телеканале Rete4 после торжественного мероприятия, Сальвини назвал Путина "одним из тех людей, которые оставят след в истории", и отметил, что Путин – "простой человек". В своих соцсетях вице-премьер опубликовал две фотографии с российским лидером.

По словам Сальвини, они обсудили Олимпийские игры, экономику и "безумные санкции Европы против России". Также темой их беседы стали народы, их корни и идентичность.