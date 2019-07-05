В Ингушетии избили семилетнюю девочку

НАЛЬЧИК, 5 июл – РИА Новости. Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело о нанесении телесных повреждений семилетней девочке, сейчас она находится в реанимации, сообщает региональное СУСК.
"Следствием установлено, что 4 июля 2019 года в Детскую республиканскую клиническую больницу доставлена девочка 2012 года рождения с множеством телесных повреждений", - говорится в сообщении.
Отмечается, что врачи проводят реанимационные мероприятия.
"Обстоятельства причинения указанных телесных повреждений выясняются. Уголовное дело находится на особом контроле и.о. руководителя следственного управления СКР по Ингушетии", - подчеркивает ведомство.