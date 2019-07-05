В Кентукки сутки полыхают тонны Jim Beam, горящий виски течет по реке

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Пожар на складе бурбона Jim Beam в американском штате Кентукки продолжается уже сутки, горящий виски растекается по реке, сообщает Пожар на складе бурбона Jim Beam в американском штате Кентукки продолжается уже сутки, горящий виски растекается по реке, сообщает газета Courier Journal со ссылкой на властей.

Пожар начался в ночь на среду сразу на двух складах, где хранились бочки с бурбоном (вид виски из кукурузы), и уничтожил 45 тысяч бочек напитка (свыше 7 миллионов литров). Предполагается, что причиной возгорания стала молния.

Как заявил руководитель управления чрезвычайными ситуациями округа Вудфорд Дрю Чандлер, после попыток потушить огонь в среду (ночь на четверг мск) пожарные решили приостановить работу на день или два "из экологических соображений".

"Если позволить этанолу продолжить гореть, будет меньше экологическое воздействие", - заявил Чандлер.