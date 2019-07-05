Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-05T00:21Z
https://ria.ru/20190705/1556224984.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Кентукки сутки полыхают тонны Jim Beam, горящий виски течет по реке

00:21
2812
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Пожар на складе бурбона Jim Beam в американском штате Кентукки продолжается уже сутки, горящий виски растекается по реке, сообщает газета Courier Journal со ссылкой на властей.
Пожар начался в ночь на среду сразу на двух складах, где хранились бочки с бурбоном (вид виски из кукурузы), и уничтожил 45 тысяч бочек напитка (свыше 7 миллионов литров). Предполагается, что причиной возгорания стала молния.
Глиняные черепки и сосуды древнекитайских пивоваров
4 июня, 15:17
Химики раскрыли рецепт приготовления древнейшего пива на Земле
Как заявил руководитель управления чрезвычайными ситуациями округа Вудфорд Дрю Чандлер, после попыток потушить огонь в среду (ночь на четверг мск) пожарные решили приостановить работу на день или два "из экологических соображений".
"Если позволить этанолу продолжить гореть, будет меньше экологическое воздействие", - заявил Чандлер.
Горящий виски попал в местные водоемы и растекается по реке. Представитель ведомства Кентукки по окружающей среде Джон Мура заявил, что "значительное" количество рыбы в реке погибнет из-за пониженного уровня кислорода в воде.
81511614
Обсудить 1
КентуккиСШАВ мире
Рекомендуем
Кадр из фильма Проклятие Аннабель
В Таиланде турист умер во время просмотра фильма ужасов
РИА
Новости
Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини
Итальянский вице-премьер выложил в Instagram фото с Путиным
Президент РФ Владимир Путин
Путин провел в римском аэропорту короткую встречу с Берлускони
Сберкнижка
В Госдуму внесли проект о полной компенсации советских вкладов в Сбербанке
Лента
новостей
Чайки на берегу Охотского моря на западе острова Кунашир Большой Курильской гряды
Москва выразила Токио протест из-за карты с "японскими" Курилами на G20
В Казани поймали кассиршу, подозреваемую в хищении 20 миллионов рублей
Государственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве
Посла Венгрии вызвали в МИД Украины
Кадр из программы Судьба человека с Александрой Яковлевой
Борис Корчевников объяснил резкий набор веса
Президент РФ Владимир Путин
Вице-премьер Италии Сальвини считает, что Путин оставит след в истории
Ключевская сопка
На Камчатке началось извержение вулкана Ключевская сопка
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон
Болтон назвал задержание иранского танкера в Гибралтаре "отличной новостью"
Пассажиры идут на посадку в самолет Boeing 737-800 авиакомпании Pobeda в аэропорту Внуково
Во Внуково опоздавший пассажир избил сотрудника "Победы"
Энни Лавгроув в больнице
Болячки во рту девушки оказались смертельно опасной болезнью
Французу, который попал в Россию, переплыв Нарву, грозит до двух лет тюрьмы
Дворец Европы
ЕС профинансировал исследование о влиянии экспертов на внешнюю политику РФ
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:39СМИ: в Вашингтоне у Белого дома в День независимости сожгли флаг США
02:12Дружба Италии и России имеет огромный потенциал, считает премьер Конте
02:04Клинцевич назвал похищением арест на Украине офицера ДНР по делу МН17
01:44Детский омбудсмен рассказала о состоянии избитой в Ингушетии девочки
01:33Арабская коалиция в Йемене заявила о перехвате беспилотника хуситов
01:12Венесуэльские власти раскритиковали доклад верховного комиссара ООН
01:07На Камчатке началось извержение вулкана Ключевская сопка
01:06В Мексике усиливаются акции протеста федеральной полиции
00:53ЕС профинансировал исследование о влиянии экспертов на внешнюю политику РФ
00:34Вице-премьер Италии Сальвини считает, что Путин оставит след в истории
00:31Путин провел в римском аэропорту короткую встречу с Берлускони
00:29В Ингушетии избили семилетнюю девочку
00:23Хуситы заявили об обстреле аэропортов на юго-западе Саудовской Аравии
00:21В Кентукки сутки полыхают тонны Jim Beam, горящий виски течет по реке
00:05Итальянский вице-премьер выложил в Instagram фото с Путиным
00:04В Таиланде турист умер во время просмотра фильма ужасов
23:51Болтон назвал задержание иранского танкера в Гибралтаре "отличной новостью"
23:46Девушка последовала примеру матери и похудела на 60 килограммов
23:39Французу, который попал в Россию, переплыв Нарву, грозит до двух лет тюрьмы
23:29В новой Москве автомобиль сбил пешеходов, один человек погиб
Лента новостейМолния