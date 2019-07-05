Ванесса Паради на концерте поставила зрителя на место

На седьмом концерте французской певицы и актрисы на стадионе "Олимпия" один из зрителей между песнями затеял драку. Паради остановила свое шоу и обратилась к молодому человеку: "Что происходит, месье? Вы хотите устроить потасовку? <...> Мы не в кино, вы же не собираетесь драться, месье? Полтора часа тишины <…> Вы решили поколотить людей, которые пришли слушать музыку? Вы смеетесь надо мной? Нет, вы не испортите мой концерт и не будете здесь драться".