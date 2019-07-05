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РИА Новости
Культура

Ванесса Паради на концерте поставила зрителя на место

00:14
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкОткрытие выставки The Little Black Jacket
Открытие выставки The Little Black Jacket
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Ванесса Паради на концерте в Париже поставила на место зрителя, который начал драться, сообщает gala.fr.
На седьмом концерте французской певицы и актрисы на стадионе "Олимпия" один из зрителей между песнями затеял драку. Паради остановила свое шоу и обратилась к молодому человеку: "Что происходит, месье? Вы хотите устроить потасовку? <...> Мы не в кино, вы же не собираетесь драться, месье? Полтора часа тишины <…> Вы решили поколотить людей, которые пришли слушать музыку? Вы смеетесь надо мной? Нет, вы не испортите мой концерт и не будете здесь драться".
Вмешательство звезды помогло успокоить возбужденного фаната, и концерт возобновился.
Ванесса Паради. Архивное фото
2 июля 2018, 14:11Культура
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