Ванесса Паради на концерте поставила зрителя на место

МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Ванесса Паради на концерте в Париже поставила на место зрителя, который начал драться, сообщает gala.fr.
На седьмом концерте французской певицы и актрисы на стадионе "Олимпия" один из зрителей между песнями затеял драку. Паради остановила свое шоу и обратилась к молодому человеку: "Что происходит, месье? Вы хотите устроить потасовку? <...> Мы не в кино, вы же не собираетесь драться, месье? Полтора часа тишины <…> Вы решили поколотить людей, которые пришли слушать музыку? Вы смеетесь надо мной? Нет, вы не испортите мой концерт и не будете здесь драться".
Вмешательство звезды помогло успокоить возбужденного фаната, и концерт возобновился.
2 июля 2018, 14:11КультураВанесса Паради вышла замуж за режиссера Баншетри