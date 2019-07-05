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РИА Новости
Культура

Жена нашла без вести пропавшего мужа в социальной сети

02:32
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваИконки социальных сетей на экране смартфона
Иконки социальных сетей на экране смартфона
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Жительница Индии Джайапрадха несколько лет считала своего мужа без вести пропавшим, пока ее родственник случайно не узнал его на видео в социальной сети, сообщает Insider.
Как пишет издание, в 2016 году из-за бытовых споров Суреш бросил жену Джайапрадху и двоих детей и исчез. После самостоятельных поисков супруга обратилась в полицию, где не смогли помочь и объявили его без вести пропавшим.
Джайапрадха уже и не надеялась, что найдет мужа. Но спустя три года ее родственник, просматривая приложение TikTok, обнаружил видео, на котором был человек, похожий на Суреша.
Когда Джайапрадха увидела незнакомца, то узнала в нем своего пропавшего мужа. Оказалось, что все эти годы он работал механиком в другом городе и успел начать отношения с транс-женщиной.
Сообщается, что Джайапрадха и Суреш воссоединилась.
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