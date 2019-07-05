Жена нашла без вести пропавшего мужа в социальной сети

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Жительница Индии Джайапрадха несколько лет считала своего мужа без вести пропавшим, пока ее родственник случайно не узнал его на видео в социальной сети, Жительница Индии Джайапрадха несколько лет считала своего мужа без вести пропавшим, пока ее родственник случайно не узнал его на видео в социальной сети, сообщает Insider.

Как пишет издание, в 2016 году из-за бытовых споров Суреш бросил жену Джайапрадху и двоих детей и исчез. После самостоятельных поисков супруга обратилась в полицию, где не смогли помочь и объявили его без вести пропавшим.

Джайапрадха уже и не надеялась, что найдет мужа. Но спустя три года ее родственник, просматривая приложение TikTok, обнаружил видео, на котором был человек, похожий на Суреша.

Когда Джайапрадха увидела незнакомца, то узнала в нем своего пропавшего мужа. Оказалось, что все эти годы он работал механиком в другом городе и успел начать отношения с транс-женщиной.