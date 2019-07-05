"Как жить без сердца?": верующие сцепились с врачами из-за органов

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости, Алексей Михеев. "Мы все телесно воскреснем и как же будем тогда жить без сердца?" — именно так некоторые православные верующие выражают свое отношение к пересадке органов. Но каждый день в нескольких столичных клиниках врачи-трансплантологи спасают жизни людей. Почему желание отдать часть собственного тела ближнему продолжают считать суицидом и что нужно поменять в законах, регулирующих донорство, разбирался корреспондент РИА Новости.

Что делать, когда съели аборигены

Некогда католическая церковь всерьез обсуждала вопрос: воскреснут ли миссионеры, которых в далеких странах съели каннибалы? Теологи пришли к выводу, что для Бога нет ничего невозможного. Его всемогущество в равной мере признают и православные. Тем не менее негативное отношение, например, к посмертной кремации Церковь объясняет именно намеренным уничтожением тела как "храма души".

"Церковь верует, что Господь властен воскресить любое тело из любой стихии", — говорится в официальном документе "О христианском погребении усопших" Русской церкви. А православные богословы неоднократно указывали на то, что в Царствии Небесном все будут в "преображенных телах" — безногие и безрукие обретут утраченные конечности, а больные исцелятся от всех недугов. Почему же пересадка органов, спасающая жизнь другому человеку, вызывает такие споры в православной среде?

Суицид ради ближнего?

"Если забор органов происходит до остановки сердца, это убийство, так как Церковь исповедует, что смерть есть разлучение души и тела. И пока сердце бьется, душа остается в теле, несмотря на отсутствие интеллектуальной деятельности. Если же это забор органов после смерти, то это надругательство над трупом, так как покинутое душой тело подлежит погребению с почестями", — пишет настоятель подмосковного Спасского храма в селе Прохорово протоиерей Владимир Переслегин.

Однако, по его словам, отступления от этого правила Церкви знакомы: так, в "Каноне на разлучение души от тела" (молитва, читаемая над умирающим в муках, который никак не может отойти в мир иной) есть просьба умирающего не отпевать и не хоронить его, но бросить псам на съедение, чтобы "мимоходящии, видя кости, псами влекомые", помолились о его душе. Так завещали, например, преподобные Нил Сорский и Филофей Афонский.

"Если мотив донорства: "пусть помолятся о моей окаянной душе, за поругание тела имеющей надежду на неизреченную милость Божию", то с этим можно согласиться. То есть если доноры хотят уподобиться святым, завещавшим ученикам не погребать их тел, но бросить на съедение зверям и птицам, — пусть дерзают. Но некорректно называть это надругательство делом милосердия. Так может быть названа лишь сознательная отдача живого — живому того, что позволено отдавать", — продолжает священник.

По его мнению, отдать жизнь "за други своя", приняв на себя чужую смерть, закрыть собою амбразуру — угодно Богу. А суицид ради ближнего — нет. "Не все средства хороши ради продления земной жизни", — утверждает протоиерей.

Две разные смерти

В России в отношении пересадки органов действует так называемая презумпция согласия — органы человека с констатированной смертью мозга могут быть использованы трансплантологами без разрешения пациента или его близких. Смерть мозга сегодня расценивается врачами как конец жизни. Проблема в том, что для христиан смерть — это прекращение сердечного ритма.

"Это очень сложный вопрос. Действительно, Священное Писание не знает термина "смерть мозга". Там только один вид смерти — прекращение сердечной деятельности, прекращение кровотока. Но сейчас другое время. И даже если мы каким-то образом прекращаем кровоток, например, во время операции, это не значит, что человек умер. А смерти мозга в Писании нет: даже если мозг умер, а сердце бьется и человек дышит, как можно говорить о смерти в религиозном понимании? Хотя мы точно знаем, что в наших условиях вернуть человека к жизни в такой ситуации невозможно", — говорит врач-реаниматолог московской скорой помощи иеромонах Феодорит (Сеньчуков).

Решить спор, по его словам, достаточно просто — отменить "презумпцию согласия", но при этом всячески пропагандировать донорство. Чтобы каждый человек, желающий отдать свое тело другим — спасти чужую жизнь, пожертвовав собой, — делал это осознанно. "Чтобы внутри себя человек сказал: Господи, я хочу быть настоящим христианином — Ты себя отдал на смерть ради людей, и я хочу отдать себя людям. Когда человек идет на это добровольно, он сам восходит на Голгофу, как Бог", — убежден священнослужитель.

Полвека молчания

Настороженное отношение людей (в том числе верующих) к трансплантологии, по мнению экспертов, можно объяснить еще и годами замалчивания этой темы. Директор Федерального научного центра трансплантологии и искусственных органов академик Сергей Готье говорит, что полвека о пересадке органов не задумывались вообще.

"Пятьдесят лет мы этим не занимались. Идеология, организация, протокол действия врачей в случае констатации смерти не включали в себя обеспечение людей донорскими органами — на это просто не обращали внимания", — сказал он в эфире телеканала "Спас".

Комментируя данные соцопросов, в большинстве своем свидетельствующих о нежелании людей становиться донорами, Готье переживает о том, что "живешь среди людей, которые не придут к тебе на помощь". Но не все так плохо, сразу уточняет он: так, всего за сутки в ФНЦТ было сделано несколько операций по пересадке органов от живых доноров.

Когда устала жить

В Америке множество религиозных групп, в которых запрещаются даже самые безобидные медицинские манипуляции, например переливание крови. В России этим прославились "Свидетели Иеговы"*. Как ни странно, противники трансплантологии в православной среде против этой процедуры не возражают, объясняя это тем, что объем крови "все равно восстановится". Зато полно тех, кто ратует против прививок.

"Особенно в интернете. Я, честно говоря, пока не встречал отказывающихся от медпомощи по религиозным соображениям. Когда свое отдать, все не хотят, а себе получить — очень хочется. Часто читал о тех, кто считает: "Бог дал — Бог и взял", что вообще лечиться не надо, но живьем таких не видел", — признается отец Феодорит.

Зато ему не раз доводилось встречать тех, кто не принимает лечение просто потому, что больше нет сил. "Бывает, говоришь старушке, мол, тебя надо полечить, то и то сделать, а она в ответ — нет, милок, мне помирать пора, к Богу. Но это она просто устала жить, устала болеть. Это не декларация, а констатация. Она с удовольствием пожила бы, если бы была здорова", — заключает реаниматолог.