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РИА Новости

США вынудят Европу отменить антироссийские санкции

Вчера, 08:00
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© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Дональд Трамп выступает во время пресс-конференции в Осаке, Япония. 29 июня 2019
Президент США Дональд Трамп выступает во время пресс-конференции в Осаке, Япония. 29 июня 2019
© REUTERS / Kevin Lamarque
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости, Максим Рубченко. Дональд Трамп проиграл торговую войну с Китаем и теперь начинает новую — с Европой. Управление торгового представителя США опубликовало список товаров из ЕС, на которые могут быть наложены запретительные импортные пошлины. В список попали фрукты, ягоды, сыры, мясные изделия и другая агропродукция. Это станет важным аргументом в пользу отмены антироссийских санкций, ведь европейским фермерам срочно понадобятся новые рынки сбыта.

Обмен авиаударами

США сообщили о намерении ввести дополнительные импортные пошлины на товары из ЕС на четыре миллиарда долларов. Сборами до 100 процентов будут облагаться 89 товарных позиций, включая овощи, фрукты, ягоды, сыры, мясные и многие другие продукты, сообщается в заявлении торгового представителя США. Пятого августа в Вашингтоне пройдут общественные слушания по новым пошлинам, после чего они могут быть введены в любой момент.
Новый список — дополнение к перечню европейской продукции, опубликованному в апреле, когда Вашингтон заявил о готовности обложить пошлинами товары из Европы на 21 миллиард долларов в наказание за государственные субсидии авиаконцерну Airbus.
Еще в конце 2017 года Министерство торговли США с подачи Boeing начало расследование об ущербе, наносимом этими субсидиями экономике Соединенных Штатов. После нескольких месяцев разбирательств убытки оценили в ежегодные 11 миллиардов долларов. В апреле 2019-го Вашингтон заявил о намерении возместить потери, обложив европейские товары пошлинами на общую сумму 19 миллиардов евро в год.
"Наша конечная цель — достижение соглашения с ЕС о прекращении всех не согласованных с ВТО субсидий на строительство крупных гражданских самолетов, — заявил торговый представитель США Роберт Лайтхайзер. — Когда ЕС прекратит эти субсидии, пошлины США, вводимые в качестве ответной меры, могут быть отменены".
Однако Евросоюз не уступил давлению, заявив, что считает анонсированные Вашингтоном пошлины неоправданными и чрезмерными. Что вполне соответствует действительности: во-первых, объем американских ограничений почти вдвое превышает оценку ущерба, а во-вторых, "защитные меры" распространяются не только на авиатехнику, но и на сельхозпродукцию. Поэтому Брюссель пригрозил ввести ответные меры: пошлины на американские самолеты, алкогольные напитки, а также большой перечень животноводческой, плодоовощной и рыбной продукции.
Основательно попугав друг друга, Евросоюз и США в апреле договорились начать консультации по подготовке нового торгового договора, и конфликт оказался замороженным. До неожиданного заявления торгового представителя США на этой неделе.

Клубок противоречий

Наблюдатели высказывают множество гипотез о причинах обострения конфликта. Одни считают, что к этому привели растущие проблемы Boeing.
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На прошлой неделе Федеральное авиационное управление США установило, что компания в целях экономии средств передала разработку и тестирование программного обеспечения для самолетов 737 MAX на аутсорсинг индийским программистам.
"Вчерашние выпускники, нанятые на работу индийской софтверной компанией HCL Technologies Ltd, занимают несколько рядов столов в офисах Boeing Field в Сиэтле, — сообщил специалистам Федерального авиационного управления США бывший инженер "Боинга" Марк Рабин, работавший в группе тестирования самолетов серии 737 MAX. — Это спорное решение — оно гораздо менее эффективно, чем если бы написание кода поручили инженерам Boeing. Неоднократно после индийских программистов требовалось переделывать все по нескольку раз, поскольку код был написан неверно".
В результате все новых откровений об организации работы в Boeing корпорация за последние три месяца не получила ни одного твердого заказа на самолеты, а даты возобновления полетов 737 MАХ постоянно переносятся. В этой ситуации Вашингтон, угрожая европейцам новыми пошлинами, пытается предостеречь Airbus от злоупотребления внезапным рыночным преимуществом.
Еще одной причиной торговых ограничений, которыми грозит Вашингтон, может быть запуск финансового механизма INSTEX, создаваемого Великобританией, Францией и Германией в обход санкций, введенных США против Ирана.
В начале мая заместитель министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Сигал Манделкер направил исполнительному директору INSTEX Перу Фишеру письмо с призывом "тщательно обдумать потенциальные последствия запуска этого механизма". "Участие в действиях, противоречащих санкциям США, может привести к серьезным последствиям для всех причастных к INSTEX лиц, включая потерю доступа к финансовой системе США", — предупредил Манделкер.
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Европейцы не прислушались к этим угрозам и на прошлой неделе объявили, что INSTEX начал работать. Вполне вероятно, новыми пошлинами Вашингтон хочет наказать Европу еще и за это.
Наконец, на новые санкции против Европы Трампа могло толкнуть фактическое поражение в торговой войне с Китаем. Вашингтон вынужден на неопределенный срок отложить введение обещанной ранее новой порции импортных пошлин на 300 миллиардов долларов, не получив при этом никаких реальных уступок от Пекина. И теперь, чтобы спасти лицо, главе Белого дома нужна новая победоносная торговая война.

Единственный выход

Этот клубок противоречий между США и Евросоюзом делает заключение нового торгового договора практически невозможным в обозримой перспективе. Следовательно, после общественных слушаний в начале августа Белый дом почти наверняка введет запретительные пошлины на сельскохозяйственные товары, импортируемые из ЕС.
В результате европейские производители сыра, мяса, овощей и фруктов, уже потерявшие миллиарды евро из-за невозможности поставлять свою продукцию в Россию, лишатся и американского рынка.
Мало того, на собственном рынке им вскоре предстоит жесткая конкуренция с сельхозпроизводителями из Латинской Америки, поскольку в июне Евросоюз заключил договор о свободной торговле с Меркосур — торговым союзом Аргентины, Бразилии, Уругвая, Парагвая и Венесуэлы.
"Сельскохозяйственные отрасли (прежде всего животноводство) пострадают еще сильнее из-за соглашения с Меркосур: Аргентина и Бразилия — опасные конкуренты, отмечает французский еженедельник Marianne. — Причем не нужно думать, что речь идет лишь о продукции низкого качества: аргентинская говядина считается одной из лучших в мире".
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Как отмечает издание, дальнейшее развитие событий предсказать несложно. "Сначала исчезнут недостаточно конкурентоспособные структуры, а затем выжившим придется объединяться и приспосабливаться к интенсивным методикам производства: у нас начнут плодиться фермы на тысячи голов, с которыми связаны катастрофические последствия для окружающей среды, благополучия животных и качества мяса", — уверены журналисты Marianne.
Они напоминают, что сейчас Евросоюз готовит аналогичные соглашения с Австралией и Новой Зеландией. То есть наплыв сельхозпродукции в Европу будет нарастать, притом что из-за новых пошлин США экспортировать ее станет некуда.
Единственная надежда европейских фермеров в этой ситуации — Россия. Отмена антироссийских санкций и введенных Москвой контрсанкций для многих из них становится последним шансом на выживание.
И хотя вновь избранный глава Европарламента Давид Сассоли заявил, что пока не видит предпосылок для изменения санкционной политики в отношении России, после введения Вашингтоном новых пошлин брюссельским чиновникам придется эту позицию пересмотреть.
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Дональд ТрампЕвропейский парламентЕвросоюзРоссияЭкономика
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