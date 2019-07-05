Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-04T21:41Z
https://ria.ru/20190705/1556220243.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155621/36/1556213675_0:68:1024:644_1036x0_80_0_0_b6d0c2d77eba42926aad4c664c50e31a.jpg
РИА Новости
Культура

Германия вернула семье владельца похищенную нацистами картину Синьяка

Вчера, 06:10
800
CC0 / / Поль Синьяк "Набережная Клиши. Серая погода"
Поль Синьяк Набережная Клиши. Серая погода
CC0 / /
Поль Синьяк "Набережная Клиши. Серая погода"
МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Власти Германии вернули картину Поля Синьяка наследнице француза еврейского происхождения, сообщает портал Artnet.com. Полотно "Набережная Клиши" принадлежало Гастону Просперу Леви до того, как было конфисковано нацистами во время Второй мировой войны.
"Бесчисленное число торговцев и коллекционеров искусства по большей части еврейского происхождения, как Гастон Проспер Леви, подвергались преследованиям и хищениям со стороны нацистов <…> другие продавали свое имущество значительно дешевле его стоимости или оставляли, когда спасались бегством", - отметила в официальном коммюнике министр культуры ФРГ Моника Грюттерс.
Гастон Проспер Леви купил полотно Синьяка "Набережная Клиши" в 1927 году. После войны оно попало к немецко-австрийскому коллекционеру Корнелиусу Гурлитту, умершему в 2014 году. Свои картины он передал музею искусств в Берне (Швейцария).
Специалисты Немецкого фонда утраченного искусства (The German Art Lost Foundation) установили, что семь работ из коллекции Гурлитта, насчитывающей около 1500 произведений, были присвоены нацистами, в том числе картина "Набережная Клиши".
Общая стоимость коллекции Гурлитта, которая досталась ему от отца — арт-дилера, сотрудничавшего с нацистским режимом, — составляет около одного миллиарда евро. Она была обнаружена в 2013 году во время обыска на квартире Корнелиуса Гурлитта в Мюнхене.
Музей изобразительных искусств Берна. Архивное фото
24 ноября 2014, 13:37
Шойблин: музей искусств Берна примет коллекцию картин ГурлиттаПредседатель совета фонда музея изобразительных искусств Берна Кристов Шойблин сообщил, что коллекция, стоимость которой составляет примерно 1 миллиард евро, будет выставлена в музее.
900011
КультураНовости культурыВыставкиМузеиКорнелиус ГурлиттГермания
Рекомендуем
При крушении вертолета на Багамах погиб миллиардер
РИА
Новости
Красноярский подросток прострелил сверстнику ухо на тренировке
Подросток, избивший ликвидатора-чернобыльца, попытался объясниться
Горы острова Западный Шпицберген
На Украине задумались над освоением Арктики
Лента
новостей
Постпред Украины считает, что СБ ООН не должен обсуждать закон о госязыке
Летевший из Нью-Йорка в Лондон авиалайнер экстренно сел в Бостоне
Последствия паводка в Тулунском районе Иркутской области
Иркутские власти выясняют, почему пропали заявления на компенсации
Ситуация в зоне подтопления в Иркутской области
В Приангарье нашли живыми 24 человека, считавшихся пропавшими без вести
Туристы на выходе из Большого дворца, Бангкок, Таиланд
Названы самые популярные страны у туристов из Европы
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров во дворце Киджи в Риме. 4 июля 2019
Путин прокомментировал призывы к соблюдению Россией минских соглашений
Российский большой десантный корабль проекта 775 Азов в акватории Черного моря во время учения стран НАТО Sea Breeze-2019
Российские военные начали учения в Черном море, где проходят маневры НАТО
Перехват американского P-8A в небе над Черным морем
Су-27 перехватил самолет-разведчик ВМС США у берегов Крыма
Чайки на берегу Охотского моря на западе острова Кунашир Большой Курильской гряды
Москва выразила Токио протест из-за карты с "японскими" Курилами на G20
Иконки социальных сетей на экране смартфона
Жена нашла без вести пропавшего мужа в социальной сети
Государственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве
Посла Венгрии вызвали в МИД Украины
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:16В Госдуме предложили увеличить число бюджетных мест в вузах на 25%
03:13Названа стоимость создания российского космического телескопа "Спектр-М"
03:09В Гватемале запросили длительные тюремные сроки для родных президента
03:09Источник рассказал об особенностях новейшей огнеметной системы "Тосочка"
02:48В Словении представили деревянную статую Меланьи Трамп
02:39Двух экс-президентов Сальвадора освободили от ответственности за хищения
02:34США не готовы к конструктивному разговору по ДРСМД, заявил российский посол
02:27Российский посол в США прокомментировал приглашение Трампа на юбилей Победы
02:15Посол в США отметил актуальность диалога по стратегической безопасности
02:14В США будут множиться небылицы о "вмешательстве" России, допускает Антонов
02:13Порошенко снял в банке 34 миллиона долларов наличными
02:08Кузнецова пообещала контролировать ситуацию с избитой в Ингушетии девочкой
01:51Антонов надеется на выправление кризисной ситуации в отношениях с США
01:42Эрдоган призвал прекратить атаки сил Хафтара на Триполи
01:38Минюст США попросил изъять у наркобарона Коротышки 12 миллиардов долларов
01:36Пушков оценил угрозу техногенной катастрофы на Украине
01:33В Ингушетии проверят органы опеки в связи с делом об избитой девочке
01:30Врач рассказал о состоянии избитой в Ингушетии девочки
01:03Один из лидеров суданской оппозиции отказался от участия в выборах
00:59Береговая охрана Марокко спасла 330 нелегальных мигрантов, сообщают СМИ
Лента новостейМолния