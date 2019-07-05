Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-05T00:04Z
https://ria.ru/20190705/1556219094.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/102831/26/1028312698_0:0:1025:576_1036x0_80_0_0_0e42e25b505581a3d291a6f2b8da86ed.jpg
РИА Новости
Туризм

В Таиланде турист умер во время просмотра фильма ужасов

00:04
589
© Evergreen Media/New Line Cinema (2014)Кадр из фильма "Проклятие Аннабель"
Кадр из фильма Проклятие Аннабель
© Evergreen Media/New Line Cinema (2014)
МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. В Паттайе в кинотеатре во время просмотра фильма ужасов скончался британский турист, сообщает Daily Mail.
77-летний британец Бернард Ченнинг смотрел новую картину "Проклятие Аннабель 3". Когда кино закончилось и в зале включился свет, обнаружилось, что Ченнинг не дышит.
Персонал вызвал скорую помощь, врачи констатировали смерть. Местная жительница Монтира Пхенграт рассказала, что присутствовавшие в кинозале были шокированы и расстроены. Многих напугало, что они продолжительное время сидели рядом с трупом.
Полиция пока не назвала причину смерти Бернарда, она станет известна после вскрытия.
Вулкан Стромболи в Тирренском море
3 июля, 22:51
В Италии погиб турист при извержении вулкана Стромболи
3311212
ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмТаиланд
Рекомендуем
Сберкнижка
В Госдуму внесли проект о полной компенсации советских вкладов в Сбербанке
РИА
Новости
Кадр из программы Судьба человека с Александрой Яковлевой
Борис Корчевников объяснил резкий набор веса
Энни Лавгроув в больнице
Болячки во рту девушки оказались смертельно опасной болезнью
Пассажиры идут на посадку в самолет Boeing 737-800 авиакомпании Pobeda в аэропорту Внуково
Во Внуково опоздавший пассажир избил сотрудника "Победы"
Лента
новостей
Рентгеновская фотография креста Эйнштейна и квазара HE0435 в далекой галактике
Телескоп НАСА открыл черную дыру, вращающуюся почти со скоростью света
Президент Владимир Путин
Путин освободил от должности трех генералов
Чимеевская икона Божией Матери
Икону, пропавшую после пожара в монастыре в Курганской области, нашли
В Ростове-на-Дону проведут проверку после избиения выпускников
Американский генерал рассекретил план США на случай ядерной войны
Чайки на берегу Охотского моря на западе острова Кунашир Большой Курильской гряды
Москва выразила Токио протест из-за карты с "японскими" Курилами на G20
Логотип компании Газпром
Суд в Швеции отклонил апелляцию Литвы на решение в пользу "Газпрома"
Праздничный салют после окончания военного парада в Минске, посвященного празднованию Дня независимости Белоруссии. 3 июля 2019
В Минске во время салюта погибла женщина
Кадр из сериала Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел
Вышел трейлер фильма "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2"
Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи. 4 июля 2019
Шойгу назвал основную причину трагедии на глубоководном аппарате ВМФ
В Кентукки сутки полыхают тонны Jim Beam, горящий виски течет по реке
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:39СМИ: в Вашингтоне у Белого дома в День независимости сожгли флаг США
02:12Дружба Италии и России имеет огромный потенциал, считает премьер Конте
02:04Клинцевич назвал похищением арест на Украине офицера ДНР по делу МН17
01:44Детский омбудсмен рассказала о состоянии избитой в Ингушетии девочки
01:33Арабская коалиция в Йемене заявила о перехвате беспилотника хуситов
01:12Венесуэльские власти раскритиковали доклад верховного комиссара ООН
01:07На Камчатке началось извержение вулкана Ключевская сопка
01:06В Мексике усиливаются акции протеста федеральной полиции
00:53ЕС профинансировал исследование о влиянии экспертов на внешнюю политику РФ
00:34Вице-премьер Италии Сальвини считает, что Путин оставит след в истории
00:31Путин провел в римском аэропорту короткую встречу с Берлускони
00:29В Ингушетии избили семилетнюю девочку
00:23Хуситы заявили об обстреле аэропортов на юго-западе Саудовской Аравии
00:21В Кентукки сутки полыхают тонны Jim Beam, горящий виски течет по реке
00:05Итальянский вице-премьер выложил в Instagram фото с Путиным
00:04В Таиланде турист умер во время просмотра фильма ужасов
23:51Болтон назвал задержание иранского танкера в Гибралтаре "отличной новостью"
23:46Девушка последовала примеру матери и похудела на 60 килограммов
23:39Французу, который попал в Россию, переплыв Нарву, грозит до двух лет тюрьмы
23:29В новой Москве автомобиль сбил пешеходов, один человек погиб
Лента новостейМолния