"Всех могут сжечь". В Тобольске депутат выгоняет из приюта бездомных собак

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости, Ирина Халецкая. В Тобольске приют для собак под угрозой сноса. Два года назад волонтеры построили питомник на муниципальной земле, теперь же депутат местной гордумы требует покинуть его якобы частную собственность и угрожает. По словам очевидцев, депутат затеял строительство частной базы отдыха — собаки ему мешают. Так совпало, что через день после угроз приют загорелся. Питомцы остались живы, а вот строения сильно пострадали. Власти Тобольска встали на сторону зоозащитников, но активисты уверены: конфликт продолжится.

Приют за свой счет

Зоозащитница Елена Распутина уже несколько лет на добровольных началах занимается содержанием и отловом бродячих собак. В Тобольске нет муниципального питомника для безнадзорных животных, поэтому в 2017 году она приняла решение построить приют за свой счет.

"В нашем городе бездомные животные могут жить только благодаря неравнодушным людям. Тендер на отлов и стерилизацию выигрывает одна и та же организация, но они не содержат животных, а ловят и выпускают на улицу. Часто от них собаки попадают ко мне. Подбрасывают в том числе и щенков — подкидышей у ворот оставляют в коробках. Нередко мы спасаем собак-инвалидов, больных животных, пострадавших от рук людей. И всех пристраиваем", — делится подробностями Распутина с РИА Новости.

Волонтеры искали помощи у бизнесменов: нужен был тот, кто сможет безвозмездно пустить к себе на территорию. Отозвался Кирилл Евсюченко — у него пустовала земля на территории бывшего ДОЗа (деревообрабатывающего завода). Локация волонтерам понравилась: это конечная точка маршрутов общественного транспорта, окраина города.

Распутина и другие активисты возводили вольеры, будки, огородили территорию забором. Сделали все необходимое для того, чтобы собаки не покидали участок, питались, были здоровы. Каждые выходные к ним стали приезжать воспитанники детских домов, воскресных школ. Воспитатели приучали подопечных к добрым делам — помочь покормить животных, убраться, поиграть со щенками.

Со временем возникла потребность официального оформления приюта как некоммерческой организации. И вдруг выяснилось, что земля, где построен вольер, на самом деле не в собственности бизнесмена, а принадлежит городу.

Распутина обратилась в мэрию Тобольска. По ее словам, чиновники охотно пошли навстречу — волонтерская организация зарекомендовала себя только с положительной стороны. Но предупредили: под приют придется переводить землю в другую категорию назначения, менять генплан. На это потребуется время.

Вези собак в гордуму

Ожидание прервал депутат Тобольской гордумы Олег Подковыров. По утверждению Распутиной, он заявил, что сердобольные зоозащитники и их собаки завладели его частной собственностью. "В ультимативной форме он потребовал, чтобы мы съехали до 1 августа с территории, которая ему якобы принадлежит. Предложить альтернативный участок депутат не посчитал нужным. Он не подумал, как перевозить собак, каким образом строить новые вольеры", — недоумевает собеседница.

Она обращает внимание на то, что на самом деле в собственности Подковырова другие участки — № 69, 70, 71. Это подтверждается выписками из генплана и ответами из городского управления архитектуры (имеются в распоряжении редакции). А их клочок земли немного западнее и никаким образом не относится к Подковырову.

Испугавшись выселения на улицу, Елена обратилась к местным журналистам. Вышли первые публикации в СМИ. Депутата, заверяет Распутина, это еще больше разозлило — он позвонил и начал угрожать. "Дал время до конца недели, дескать, я перешла ему дорогу, и теперь он сократил сроки. Говорил: забирай своих собак, увози куда хочешь, меня не волнует", — цитирует его активистка.

В редакции РИА Новости есть та самая запись разговора депутата с общественницей, где он, используя нецензурную лексику, требует от Распутиной покинуть его территорию, иначе ей будет хуже.

"Ты занимаешь мою частную собственность незаконно. Раз некуда собак деть, привези их в гордуму. Ты мне мешаешь, создаешь общественную проблему", — отрезал Подковыров и рекомендовал волонтерам дать опровержения в СМИ о том, что на самом деле он "хороший".

После этого телефонного звонка Распутина написала еще одно заявление, но уже в прокуратуру, а также обратилась к главе города (копии есть у РИА Новости).

"Когда мы начали строиться, депутата не было, мы решали все вопросы с Евсюченко. Подковыров появился намного позже. В прокуратуре нас заверили, что все будет хорошо. Но никаких действий не последовало", — продолжает волонтер.

Последствия роспуска собак могут быть плачевными. Во-первых, увеличится число бездомных животных, во-вторых, собаки, привыкшие к тому, что им не нужно искать пропитание, попросту не выживут. На воле их ожидают голод, болезни и гибель.

Отбирают тушенку у щенков

Буквально через день, 2 июля, в приюте случился пожар. Возгорание произошло в вагончике. По словам Распутиной, кто-то сломал дверь, пока там никого не было, и разлил бензин: "Пожарные, прибывшие на место, тоже сошлись во мнении, что был поджог, уж слишком много совпадений. Зато депутат преподнес все так: дескать, он спас приют — вызвал МЧС, потому как был рядом и увидел возгорание".

Зоозащитники предполагают, что приют противоречит его планам по строительству базы отдыха, поэтому он хочет всячески выжать благотворителей с соседней территории.

"У него большой бизнес. А мы ему мешаем. Однако если эта земля принадлежит городу, то кто же давал разрешение на строительство частной базы?" — этот вопрос Распутина также адресовала прокуратуре.

В свое время Подковыров в рамках предвыборной кампании позиционировал себя в качестве активного благотворителя и защитника четвероногих (это подтверждается вырезками из газет). На фоне вольеров он обнимался с псами и рассказывал о добрых делах.

"Я могу предоставить финансовые отчеты, выписки — он ни разу даже банкой тушенки не помог. Но зато его рабочие, которые рядом строят будущую базу отдыха, несколько раз воровали еду у собак! Приготовленные каши для щенков, дрова, инвентарь. На мой вопрос "Почему вы берете у нас дрова?" они ответили: "Олег разрешил". Кроме того, Подковыров сам сослал к нам четырех собак — они якобы не оправдали его надежд, он думал, это лайки, а оказалось что-то другое", — возмущается активистка.

Вчерашний благотворитель

РИА Новости попыталось связаться с депутатом Подковыровым. Он ответил корреспонденту, что находится в дороге, и попросил перезвонить через несколько часов. Больше до него дозвониться не получилось.

© Фото : предоставлено Еленой Распутиной Вырезка из газеты с рассказом о деятельности Подковырова © Фото : предоставлено Еленой Распутиной Вырезка из газеты с рассказом о деятельности Подковырова

Впрочем, народный избранник сделал заявление в соцсетях, что не мешал приюту. По его словам, дело в том, что к нему обратились избиратели (37 подписей) с просьбой закрыть питомник.

"Действительно, наличие в жилой части города, по соседству с жилыми домами, такого заведения для животных (тем не менее я считаю, что уход и опека волонтеров за брошенными собаками — это милосердное и доброе дело!) создает определенные трудности и тревоги. Лай животных, угроза здоровью и жизни прохожих, антисанитария — это неполный перечень имеющихся проблем, отраженных в обращении избирателей", — говорится в публикации.

Также он публично отрекся от того, что это его собственность, и извинился за чересчур эмоциональное общение с волонтерами. "Возможно, погорячившись, в процессе защиты интересов своих избирателей я в жесткой, ультимативной форме указал сроки закрытия приюта, чего не должен был делать, — приношу извинения волонтерам-общественникам! Но давайте же все-таки принимать во внимание справедливое беспокойство моих избирателей, сопереживать им, сочувствовать", — написал он.

При этом Распутина в беседе с РИА Новости отметила, что ей лично депутат извинений не принес.

Пресс-секретарь главы города Анастасия Гулина объяснила РИА Новости, что власти Тобольска заинтересованы в волонтерском движении и будут всячески помогать дирекции приюта решить вопрос.

"Животные должны находиться в комфортных условиях. Мы поможем оформить документы, чтобы в дальнейшем они могли и на гранты претендовать, и получать меценатскую помощь. Одновременно с этим мы поможем с оформлением земли. Будет ли этот участок или новое место, решит мэр", — прокомментировала Гулина.

Она подтвердила: конфликт возник из-за того, что у депутата есть жалобы местных жителей на вой собак, однако никаких подтверждений этому у мэрии нет. "Все-таки территория находится далеко. Наша задача — сделать все возможное, чтобы впредь никто не смог выгнать волонтеров. Люди занимаются хорошими делам — их нельзя бросать", — поставила точку пресс-секретарь.