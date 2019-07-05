Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-05T08:00Z
https://ria.ru/20190705/1556217166.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155621/74/1556217409_0:222:3005:1912_1036x0_80_0_0_ac8cc1fb9599eddd015aa4263662bbd7.jpg
РИА Новости

Европа под атакой: "украинцев выгнали по просьбе россиян и поляков"

Вчера, 08:00
273267
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники марша националистов во Львове
Участники марша националистов во Львове
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Нюра Берг
Нюра Н. Берг
Все материалы
Начало высокого туристического сезона в Греции ознаменовалось громким скандалом, в котором оказались замешаны украинские активисты. Из вполне респектабельного отеля за неподобающее поведение была досрочно выселена группа отдыхающих. Событие само по себе не такое уж редкое — мало ли какие перформансы позволяют себе разгоряченные солнцем и безлимитными напитками граждане разных стран. Однако в данном случае имело место необычное обстоятельство — среди трех десятков выселенных преобладали дети.
Группа юных украинцев, как рассказали очевидцы, а затем и администрация отеля, не просто наслаждалась морским отдыхом — под руководством пассионарных воспитателей детишки овладевали всем идеологическим наследием украинского национализма и навыками его агрессивного пиара. Делали они это по обыкновению максимально демонстративно, шумно и задиристо, внимательно следя за тем, чтобы вовлечь в ряды зрителей самый широкий круг слоняющихся без дела и идеи отдыхающих.
Обязательной частью программы средиземноморского воспитания подрастающих патриотов стало задирание юных россиян — да, собственно, и всех, кто говорит по-русски. В конце концов обычно снисходительные к шалостям небратьев туристы решили, что с них довольно, и пожаловались администрации отеля. Интересно, что к жалобе присоединились поляки. Дело в том, что среди наглядной агитации украинцев развевались не только желто-голубые флаги, но и красно-черные прапора УПА*, к которым польские граждане по известным причинам испытывают неприязнь, чтобы не сказать отвращение.
В общем, объединенные усилия представителей двух славянских народов, не таких уж и братских в обычные дни, принесли свои плоды — группе украинцев вернули деньги за последний день и указали на выход с обидными словами: "Чтобы ноги вашей здесь больше не было".
Участник митинга у Верховной Рады Украины
26 июня, 23:34
Украинцев выгнали из отеля в Греции за вывешенные флаги
Сначала тему обсудили на туристических форумах, а потом она выплеснулась на широкие просторы Сети. И оказалось, что с чем-то подобным сталкивались многие.
Массовые демонстративные проявления гордости от принадлежности к украинской нации ее глубоко политизированные представители практикуют давно. Первый яркий пароксизм такого типа поведения случился после первого Майдана, когда признаком принадлежности к патриотической элите служили оранжевые (помаранчевые) ленточки и тряпочки. Долго еще особенно романтичные граждане не только сами наряжались во все оранжевое, но и приобщали к этому празднику цвета даже домашних животных, привлекая к себе всеобщее внимание дома и за границей.
Второй Майдан привнес в эту моду явный привкус зловещей агрессивности. Помаранчевые наряды сменились желто-голубыми, к ним добавились красно-черные флаги радикальных националистов. Все это можно и сегодня заметить на общественных мероприятиях по всей Европе и даже далеко за ее пределами. Находящиеся в тренде стилизованные, а иногда и вполне натуральные свастики используются в основном в пределах Украины — все же активисты неплохо осведомлены о строгости и неотвратимости законов Евросоюза. Но вот флаги, шарфы, купальники и все прочее идет в ход.
Сегодня европейская публика сильно устала от украинской экзальтации. Появились первые признаки того, что за назойливые демонстрации можно получить не только от русских гостей, но и от вполне дружественных аборигенов. Однако такие намеки пока не всем внятны. И вот мы читаем у светской львицы из-под Тернополя, рассекающей просторы Италии, хвастливый рассказ о том, как она, окружив плечи и грудь жовто-блакытным полотнищем, задирала россиян, требовала от официанта подать ей меню на мове, не обращаться к ней по-русски и зарубить себе на носу, что украинцы радикально отличаются от жителей Мордора по всем основным параметрам.
Или отчет о том, как две семейные пары якобы подчинили себе весь пляж, громко переговариваясь по-украински и глумясь над дикими угро-финнами.
Или воспоминания о том, "как мы, приехав в отель и увидев русских, потребовали переселить нас в другую гостиницу или, по крайней мере, в отдаленный корпус".
Все эти эпические истории, разумеется, нужно поделить примерно на восемь, особенно в части одержанных над администрацией отелей и официантами перемог, но стиль поведения описан верно и, что характерно, с явным самолюбованием.
Интересно, что когда "политические украинцы" находятся в очевидном меньшинстве, они, как правило, вполне ассимилированы. Говорят по-русски, удовлетворяются российскими телеканалами в номерах отелей, активно участвуют в экскурсиях с русскоязычными гидами и плюс-минус держат при себе идеи тысячелетней перемоги. Но стоит активистам накопить критическую массу, как возникают скандалы и конфликты.
Такая назойливая демонстрация превосходства, пусть и вполне виртуального, не была бы настолько комичной и жалкой, если бы мы не знали обратную ее сторону. Например, статистику украинского гастарбайтерства и обстоятельства, которыми сопровождается батрачество на чужбине.
Молодые люди во время снегопада в Киеве
11 января, 21:53
"Не будет даже сантехников": депутат Рады заявил об угрозе миграции
Да, часть украинских квалифицированных специалистов вполне удачно вписалась в мировое разделение труда и обретает себя в солидных транснациональных корпорациях на должностях, например, программистов. Но, увы, это скорее исключение. Армия трудящихся, покинув родные пределы, чад и домочадцев, моет Польшу и Германию, Скандинавию и Португалию. Всюду в мире вы, поселившись в гостиницу, обязательно встретите украинку-горничную, прачку, кухарку, или, скажем, группу аниматоров из Винницы.
Уход за больными и престарелыми повсеместно в ЕС, строительные работы в России, сбор клубники в Польше, разделка рыбы на норвежских траулерах — на всех этих позициях трудятся украинские заробитчане. Их зарплата часто сильно ниже средней по стране пребывания, условия их жизни иногда бывают непереносимы.
Украинцы жалуются на то, что наниматели изымают паспорта, "кидают" с оплатой, заставляют работать по 18 часов в день. То и дело мы узнаем о криминальных разборках наших гастарбайтеров с местным населением — довольно часто они связаны все с той же малороссийской живостью, перерастающей в горячность, когда речь заходит о превосходстве цеевропейцев над кем угодно.
Безвиз, который украинские политики и их медиаобслуга продавали как возможность выпить кофе в Париже или посетить Венскую оперу, подавляющим большинством выезжающих рассматривается исключительно как шанс зацепиться за чужбину. Собственно, все годы незалежности поток эмигрантов становился только плотнее, а после революции достоинства прямо прорвал плотину. Сегодня каждый четвертый гражданин Украины заявляет о желании и готовности покинуть родину.
Люди с флагом Украины в Киеве
18 марта, 08:00
Киев "не видит катастрофы" там, где она есть
Число украинцев, проживающих за границей, значительно превышает шесть миллионов человек — и это не считая трудовых мигрантов. Global Economy Watch консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers прогнозирует, что уже в этом году Украина займет первое место в мире по потере трудовых ресурсов.
А так — гордость, да.
*Запрещенная в России экстремистская организация.
188124914682239
Обсудить 32
ЕвропаУкраинаАвторы
Популярные комментарии
Да работают они на местной стройке, пообщались, столько ненависти и злобы в одном месте редко встретишь ((((
5 июля, 08:17
Случайный Прохожий
17911916
В этом и была одна из целей ЕС захвата Украины. Теперь они потирают жадные руки смотря на плодородные земли Украины. На месте России я бы ЕС не оставил этого просто так. Нужны следующие меры. Прекратить торговые и прочие связи с Украиной, выдавать в ускоренном порядке гражданство украинцам. Подержывать при переселении материально. Требывать выполнение минских соглашений и федерализации. Создать международный суд по преступлениям украинских политиков и военных.
5 июля, 10:38
argon22
108710119
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров во дворце Киджи в Риме. 4 июля 2019
Путин прокомментировал призывы к соблюдению Россией минских соглашений
РИА
Новости
Горы острова Западный Шпицберген
На Украине задумались над освоением Арктики
Здание Банка России в Москве
ЦБ сообщил о новом способе мошенничества через банкоматы
Демонстрация против Халифы Хафтара в Триполи
Второго Каддафи не будет. Почему мятежный генерал проиграл в Ливии
Лента
новостей
Открытие газопровода Северный поток в Германии
"Нафтогаз" заявил о заморозке судом $145 млн дивидендов Nord Stream
Бильче-Волыцко-Угерское газохранилище в Стрыйском районе Львовской области
В "Нафтогазе" предупредили об угрозе техногенной катастрофы на Украине
Актер Александр Петров
Александр Петров: когда я приехал в Голливуд, то обалдел
Президент США Дональд Трамп выступает во время пресс-конференции в Осаке, Япония. 29 июня 2019
США вынудят Европу отменить антироссийские санкции
Линии электропередачи во Львовской области
"Укрэнерго" заявила об угрозе потери управления над энергосистемой страны
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
СМИ сообщили о конфликте в команде Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве
Украина идет стопами США. С тем же успехом
Расстановка бронемашин Брэдли накануне военного парада в Вашингтоне. 3 июля 2019
Танки на улицах Вашингтона: Трамп готовится к войне
Первый заместитель председателя Верховной рады Украины Ирина Геращенко
Геращенко допустила ошибку, пытаясь подловить на ней команду Зеленского
Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении более 1,5 миллиона рублей из кассы одного из банков города Салавата
Источник рассказал, что выдало башкирскую кассиршу
Логотип компании Газпром
Суд в Швеции отклонил апелляцию Литвы на решение в пользу "Газпрома"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:16В Госдуме предложили увеличить число бюджетных мест в вузах на 25%
03:13Названа стоимость создания российского космического телескопа "Спектр-М"
03:09В Гватемале запросили длительные тюремные сроки для родных президента
03:09Источник рассказал об особенностях новейшей огнеметной системы "Тосочка"
02:48В Словении представили деревянную статую Меланьи Трамп
02:39Двух экс-президентов Сальвадора освободили от ответственности за хищения
02:34США не готовы к конструктивному разговору по ДРСМД, заявил российский посол
02:27Российский посол в США прокомментировал приглашение Трампа на юбилей Победы
02:15Посол в США отметил актуальность диалога по стратегической безопасности
02:14В США будут множиться небылицы о "вмешательстве" России, допускает Антонов
02:13Порошенко снял в банке 34 миллиона долларов наличными
02:08Кузнецова пообещала контролировать ситуацию с избитой в Ингушетии девочкой
01:51Антонов надеется на выправление кризисной ситуации в отношениях с США
01:42Эрдоган призвал прекратить атаки сил Хафтара на Триполи
01:38Минюст США попросил изъять у наркобарона Коротышки 12 миллиардов долларов
01:36Пушков оценил угрозу техногенной катастрофы на Украине
01:33В Ингушетии проверят органы опеки в связи с делом об избитой девочке
01:30Врач рассказал о состоянии избитой в Ингушетии девочки
01:03Один из лидеров суданской оппозиции отказался от участия в выборах
00:59Береговая охрана Марокко спасла 330 нелегальных мигрантов, сообщают СМИ
Лента новостейМолния