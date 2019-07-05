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РИА Новости

Европа ставит Иран и США на грань войны. Но не по своей воле

Вчера, 08:00
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© AP Photo / Ebrahim NorooziИранцы сжигают флаг США в Тегеране. 10 мая 2019
Иранцы сжигают флаг США в Тегеране. 10 мая 2019
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости, Софья Мельничук. Тегеран выдвигает ультиматумы — диалог с американцами возможен только после отмены санкций, а у Евросоюза остался последний шанс не нарушить договоренности. Судя по всему, Тегеран не намерен торговаться и уже приступил к выполнению некоторых опасных обещаний.

Ультимативный тон

В Иране грозят возобновить производство оружейного плутония, если европейские партнеры не смогут соблюдать обязательства по ядерной сделке. Времени немного — день икс наступит послезавтра.
"С 7 июля мы реактор в Араке вернем к прежнему состоянию, то есть к такому, которое, по вашим (зарубежных стран) словам, опасно и при котором возможно производство плутония", — заявил президент Хасан Рухани.
Согласно Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), Иран обязался перестроить реактор в Араке для ядерных исследований в мирных целях и получения радиоизотопов для медицины и промышленности. Модернизированный таким образом реактор не способен вырабатывать плутоний оружейного качества.
В Иране объясняют ультиматум тем, что Вашингтон нарушает ядерную сделку и вводит санкции, а оставшиеся в СВПД Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия проблему решить не в состоянии.
© Фото : МИД РоссииВ Вене состоялась министерская встреча по иранской ядерной программе. 6 июля 2018
В Вене состоялась Министерская встреча по Иранской ядерной программы. 6 июля 2018
© Фото : МИД России
В Вене состоялась министерская встреча по иранской ядерной программе. 6 июля 2018

Что требуют от ЕС

От европейских стран уже давно ждали запуска совместного механизма INSTEX для расчетов с Ираном, позволяющего проводить сделки в обход американских санкций. Об INSTEX договорились еще в январе, но реальные подвижки начались совсем недавно.
О том, что механизм платежей с Ираном введен в действие, в ЕС заявили только 1 июля. Сообщали и о намерении подключить к механизму операторов из третьих стран. Речь шла в том числе о России, где эффективность механизма вызывает вопросы.
Об этом, в частности, говорили в российском МИД. Глава ведомства Сергей Лавров указал, что INSTEX, на создание которого потратили почти год, еще не обслужил ни одной сделки. Кроме того, этот механизм вообще не предназначен для торговли нефтью, чего Иран хочет больше прочего, отметил министр. "(INSTEX нацелен на обеспечение) гуманитарных поставок, которые не подпадают под американские санкции, и не для всех желающих торговать с Ираном, а только для членов Евросоюза", — подчеркнул Лавров.

От слов к делу

Обещание вернуть реактор в Араке к производству оружейного плутония дополнило ряд других угроз. За несколько дней до нового ультиматума стало известно, что Тегеран все же превысил лимиты низкообогащенного урана, оговоренные в СВПД.
"Президент Ирана Хасан Рухани заявляет, что они будут обогащать уран "в каких хотят" количествах, — возмущался Дональд Трамп в твиттере. — Поосторожнее с угрозами, Иран!"
Наблюдатели МАГАТЭ зафиксировали нарушение Тегерана. При этом доступ международных наблюдателей к ядерным объектам страны — один из пунктов ядерной сделки, который Иран пока соблюдает.
Но еще в мае Тегеран объявил о приостановке некоторых обязательств по соглашению, отметив, что если в течение двух месяцев партнеры не попытаются надавить на Вашингтон, то в стране возобновится обогащение урана до 19,75 процента. Кроме того, прекратится и модернизация ядерного реактора в Араке.
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Чего хочет Иран

В Тегеране неоднократно заявляли: их цель — сохранение сделки. Как ранее в разговоре с РИА Новости отмечала иранист и научный сотрудник НИУ ВШЭ Юлия Свешникова, реакция Ирана вполне закономерна. "Там хотят не ставить ультиматумы, а получить хоть какие-то выгоды. После выхода США из сделки все остановилось. Тегеран оказывает давление на европейцев, чтобы те как-то договорились с американцами", — поясняет эксперт.
Ни у Москвы, ни у Китая нет рычагов давления на Вашингтон. Кроме того, Иран — не самый выгодный рынок, а потому ради Тегерана ругаться с Вашингтоном никто не будет.
В то же время специалисты по региону полагают, что сейчас Иран вряд ли собирается создать ядерное оружие. Запрет на это закреплен в фетве 2005 года, изданной верховным лидером страны Али Хаменеи. Главная цель ядерной программы Ирана — формально мирный научно-технический потенциал, который, однако, в случае необходимости позволит изготовить боезаряд. Это должно служить сдерживающим фактором.
© AP PhotoИранские парламентарии поджигают флаг США и копию договора по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе в Тегеране
Иранские парламентарии поджигают флаг США и копию договора по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе в Тегеране
© AP Photo
Иранские парламентарии поджигают флаг США и копию договора по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе в Тегеране

Ответ на давление Вашингтона

Новые "жесткие санкции", которые США ввели против Ирана, коснутся руководства. Верховный лидер аятолла Хаменеи и его соратники потеряют доступ к финансовым инструментам. "Сегодняшние наши меры — ответ на агрессию иранского режима в последние недели", — сообщил Трамп.
Это еще и реакция на сбитый 20 июня в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом американский беспилотник. По данным администрации США, аппарат поразила иранская зенитная ракета. После этого президент Трамп отдал приказ об ударе по Ирану, однако отменил операцию.
За месяц до этого в Ормузском проливе, через который проходит 40 процентов всей транспортируемой по морю нефти, два танкера Саудовской Аравии, а также судна ОАЭ и Норвегии атаковали неизвестные. Обвинив в этом Иран, американцы направили в Персидский залив авианосец "Авраам Линкольн" и четыре бомбардировщика Б-52. Международное сообщество забеспокоилось, не начнется ли в Персидском заливе новая война.
В апреле США объявили элитные части иранской армии — Корпус стражей исламской революции — террористической организацией. Иран ответил тем, что приравнял к террористам Центральное командование Вооруженных сил США и все подчиненные ему воинские подразделения, в том числе на Ближнем Востоке.
Как пояснял в разговоре с РИА Новости консультант ПИР-Центра (Центр политических исследований) Андрей Баклицкий, усиление давления на Иран может быть продиктовано честолюбием Трампа. "По его логике, все, что до него сделал предыдущий президент Барак Обама, нужно снести и построить сверху новое. С Тегераном предыдущей администрации удалось заключить сделку, значит, нужно эти договоренности уничтожить и добиться новых", — считает эксперт.
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