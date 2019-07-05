Ракетное обострение. Чем грозит России отказ США сокращать ядерный арсенал

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости, Андрей Коц. Американцы не готовы обсуждать продление договора СНВ-3 — об этом Владимир Путин говорил на днях в интервью итальянской газете Corriere della Sera. По его словам, перспективы взаимодействия России и США в сфере сокращения стратегических наступательных вооружений остаются туманными. А времени все меньше — срок действия СНВ-3 истекает в 2021-м. О том, почему Вашингтон не заинтересован в его продлении и чем это грозит миру, — в материале РИА Новости.

Гонка технологий

Договор на десять лет президенты Дмитрий Медведев и Барак Обама подписали 8 апреля 2010-го, 5 февраля 2011 года он вступил в силу. Документ предусматривает сокращение ядерных боезарядов в арсеналах сторон до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и стратегических бомбардировщиков — до 700 единиц.

СНВ-3 — единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений. И в Вашингтоне пока не решили, стоит ли его продлевать. По мнению многих экспертов, вероятнее всего, соглашение постигнет судьба Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Напомним, в начале года Вашингтон в одностороннем порядке вышел из ДРСМД, обвинив Россию в нарушениях его условий. Москва все обвинения отвергла. Владимир Путин 2 февраля заявил, что Россия отвечает зеркально и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства подчеркнул: втянуть страну в затратную гонку вооружений не удастся. Все предложения, по его словам, "остаются на столе и двери открыты", но впредь никаких переговоров по данной проблеме Москва инициировать не будет.

"США, ведомые Дональдом Трампом, не хотят быть участниками никаких бинарных соглашений, которые связывают им руки, — объясняет РИА Новости профессор Академии военных наук Сергей Судаков. — Это не позволяет эффективно модернизировать имеющиеся стратегические вооружения, увеличивая количественные и качественные показатели. Американцы прекрасно понимают, что те вооружения, о которых Владимир Путин рассказал в марте прошлого года, реальны. Ничего подобного у них нет. Видя, что баланс сил, сложившийся в ранний постсоветский период, утратил актуальность, Вашингтон попытается в ближайшее время найти предлог, чтобы выйти из СНВ-3".

По словам эксперта, для нас такой расклад не самый лучший, поскольку следующий этап — выход Соединенных Штатов из соглашения о неразмещении оружия в космическом пространстве.

Судаков отметил, что американцы абсолютно не скрывают милитаристских интересов и крайне нетерпимы к формированию в мире других центров силы. Впрочем, выход Штатов из СНВ-3 не спровоцирует новую гонку вооружений в привычном смысле, так как количество ракет уже ничего не решает. Тем не менее возможна гонка технологий, где у России серьезное преимущество. "Наши инновации в разы, а то и в десятки раз дешевле того, что есть у США", — подчеркивает эксперт.

Ядерный аргумент

Первый вице-президент Академии геополитических проблем Константин Сивков уверен, что от договоров, ограничивающих ядерные вооружения, Соединенные Штаты отказываются по геополитическим причинам.

"Эта страна утратила идеологическую основу своего доминирования в мире, — считает он. — Либеральный фундаментализм сегодня дискредитирован самой западной цивилизацией. США уступили лидерство в экономике Китаю. Кроме того, американцы уже начали отставать технологически от России и Китая по ряду ключевых направлений. В итоге у Штатов осталось единственное средство для того, чтобы претендовать на мировое доминирование. Это ядерный кулак. Трамп открыто объявил, что США будут добиваться абсолютного ядерного превосходства над всеми странами мира за счет развязывания гонки вооружений. В первую очередь речь идет о России и Китае".

© AFP 2019 / Brendan Smialowski Президент США Дональд Трамп встречает военнослужащих США, дислоцированных в Южной Корее на авиабазе Осан © AFP 2019 / Brendan Smialowski Президент США Дональд Трамп встречает военнослужащих США, дислоцированных в Южной Корее на авиабазе Осан

Напомним, в конце июня Дональд Трамп, выступая на военной базе Осан в Южной Корее, сообщил, что США модернизируют ядерные вооружения и создают новые. В военном бюджете страны на 2020 год 23,2 миллиарда долларов пойдут на военные программы Министерства энергетики, отвечающего за стратегическое оружие. В конце апреля первый заместитель начальника главного оперативного управления генштаба Вооруженных сил России Виктор Познихир указал, что американские разработки ядерных боеголовок малой мощности для ракет "Томагавк" можно расценивать как раскручивание новой гонки вооружений.

Ядерные заряды малой мощности предусмотрены атомной доктриной Соединенных Штатов, принятой при Дональде Трампе. Помимо "Томагавков", ими планируют оснащать баллистические ракеты морского базирования, которые запускаются с подводных лодок. Кроме того, США, как и в прежние годы, не берут обязательства не применять ядерное оружие первыми.

© Министерство обороны РФ Перейти в фотобанк Загрузка баллистической ракеты "Сармат" перед пуском во время испытаний © Министерство обороны РФ Перейти в фотобанк Загрузка баллистической ракеты "Сармат" перед пуском во время испытаний

"Возможный выход США из СНВ-3 должен подстегнуть развитие наших средств стратегического сдерживания, — полагает Константин Сивков. — Речь, конечно, о принятии на вооружение тяжелых ракет "Сармат". Необходимо уделять большое внимание мобильным средствам. Нужно профинансировать разработку боевых железнодорожных ракетных комплексов. Придется принимать на вооружение более совершенную, чем "Булава", морскую ракету, сопоставимую по характеристикам с американской. Главное — не гнаться за количеством. Чтобы нанести США неприемлемый ущерб, требуется не так много ракет. И, конечно, необходимо внедрять в войска перспективные виды стратегических вооружений".