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РИА Новости
Туризм

Названы самые популярные страны у туристов из Европы

Вчера, 07:01
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© РИА Новости / Ирина ОвчинниковаТуристы на выходе из Большого дворца, Бангкок, Таиланд
Туристы на выходе из Большого дворца, Бангкок, Таиланд
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Большинство европейских туристов (84%) путешествуют по странам ЕС, сообщает "ЕвроПульс".
По данным Евростата, чаще всего они отправляются на отдых в Испанию (21% путешественников), а также в Италию и Францию (по 12%).
Самое популярное выездное направление — США, где проводят отпуск 2,3% европейцев. Средняя продолжительность заокеанской поездки — 13 дней, при этом ночь в отеле обходится путешественникам в среднем в 156 евро, свидетельствуют данные статистики.
На втором месте по востребованности — поездки в Турцию (0,9% туристов). Тур длится в среднем десять дней. Путешественники платят за номер в отеле в среднем 83 евро в сутки.
Отпуск в Таиланде (там отдыхают 0,8% путешественников из Европы) и в Индии (0,7%) длится намного дольше — в среднем 22 дня. За гостиницу туристы отдают в среднем 91 евро в сутки.
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