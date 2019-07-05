Названы самые популярные страны у туристов из Европы

Туристы на выходе из Большого дворца, Бангкок, Таиланд

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Большинство европейских туристов (84%) путешествуют по странам ЕС, . Большинство европейских туристов (84%) путешествуют по странам ЕС, сообщает "ЕвроПульс".

По данным Евростата, чаще всего они отправляются на отдых в Испанию (21% путешественников), а также в Италию и Францию (по 12%).

Самое популярное выездное направление — США, где проводят отпуск 2,3% европейцев. Средняя продолжительность заокеанской поездки — 13 дней, при этом ночь в отеле обходится путешественникам в среднем в 156 евро, свидетельствуют данные статистики.

На втором месте по востребованности — поездки в Турцию (0,9% туристов). Тур длится в среднем десять дней. Путешественники платят за номер в отеле в среднем 83 евро в сутки.