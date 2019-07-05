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РИА Новости

"Набожный убийца": в Новосибирске осудили киллера по кличке Челентано

Вчера, 08:00
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Анатолий Радченко
Анатолий Радченко
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости, Ксения Клепча. Пять лет в бегах и еще пять в СИЗО — Новосибирский областной суд сегодня поставил точку в деле Анатолия Радченко по прозвищу Челентано, которого силовики называют главным киллером самой известной и жестокой банды Сибири — ОПГ Трунова. Дело Радченко суд рассматривал около двух лет за закрытыми дверями, так как обвинение опасалось давления на свидетелей. Чем "прославилась" банда Трунова и почему Радченко так долго не могли поймать — в материале РИА Новости.

Новосибирский Аль Капоне

По версии обвинения, группировка сформировалась еще в середине 1990-х и мало чем отличалась от других банд того времени: тренер по боксу Александр Трунов подбирал в "команду" бывших воспитанников и просто крепких спортсменов.
ОПГ называли "Ленинские": главари проживали в Ленинском районе Новосибирска. Однако банда быстро разрослась и распространила влияние на весь регион. Кроме того, преступники обзавелись "друзьями" среди местных чиновников и силовиков.
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПодсудимый Александр Трунов
Подсудимый Александр Трунов
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Подсудимый Александр Трунов
По словам оперативников, на пике "карьеры" Трунов проводил собрания для обсуждения важных вопросов на стадионе "Заря" в Новосибирске — собиралось по 500-600 человек. Там были и "труновские", и представители других преступных группировок.
Для эффективности Трунов разделил банду на два автономных подразделения: экономическое и криминальное. За экономику отвечали вице-мэр Новосибирска Александр Солодкин и его отец. Банда крышевала многих местных бизнесменов, а вырученные деньги легально вкладывала в масштабные проекты строительства жилых комплексов и торговых центров. Оборот — миллиарды рублей.
Банду киллеров, которая расправлялась с внешними и внутренними врагами, по версии следствия, возглавлял Анатолий Радченко. Почему ему дали кличку Челентано, непонятно. Внешне на знаменитого итальянца не похож. Видимо, отличался артистичностью и харизмой.
С Труновым Радченко познакомился в спортзале, после чего, убеждены следователи, быстро дорос до помощника главаря и руководил коллективом из четырех штатных киллеров.
Силовики утверждают, что жертвами Челентано и его команды, как правило, становились члены банды, отказавшиеся подчиняться Трунову, либо конкуренты из других группировок. О жесткой дисциплине в ОПГ ходили легенды: считалось, что покинуть ее можно было либо по вольной от Трунова, либо вперед ногами.

Свыше 50 убийств

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкБывший вице-мэр Новосибирска Александр Солодкин — младший в зале Новосибирского областного суда во время оглашения приговора
Бывший вице-мэр Новосибирска Александр Солодкин (младший) в зале Новосибирского областного суда во время оглашения приговора
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Бывший вице-мэр Новосибирска Александр Солодкин — младший в зале Новосибирского областного суда во время оглашения приговора
В 2005-м, после серии заказных убийств местных бизнесменов и криминальных авторитетов, стало ясно: преступления совершали профессионалы, практически не оставлявшие улик. Кроме того, расследование осложнялась разветвленными коррупционными связями членов банды с нужными людьми: оперативникам вставляли палки в колеса, причем порой — их же коллеги.
На сбор доказательств и распутывание преступной цепочки ушло четыре года, зато удалось подобраться к самой верхушке: в 2009-м задержали мецената и известного в регионе бизнесмена Александра Трунова.
Вместе с ним под следствием оказалось свыше десятка человек, в том числе вице-мэр Новосибирска Александр Солодкин, его отец — бывший советник губернатора области по спорту Александр Солодкин — старший, а также заместитель руководителя областного управления ФСКН Андрей Андреев.
Радченко — один из немногих, кто смог скрыться. Его искали по всей стране. Силовики выяснили, что Челентано, набожный человек, регулярно жертвовал деньги церкви. Проверили множество монастырей. Наконец установили, что Радченко за границей. Тем временем членам банды Трунова выносили приговоры. Сам лидер ОПГ получил 22 года колонии строгого режима.
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПодсудимые Виталий Швецов, Александр Трунов и Андрей Иванов
Подсудимые Виталий Швецов, Александр Трунов и Андрей Иванов
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Подсудимые Виталий Швецов, Александр Трунов и Андрей Иванов
Всего следователи доказали причастность банды киллеров к четырем заказным убийствам. По данным СМИ, жертвами стали местные криминальные авторитеты Ляка, Кеша, начальник службы безопасности одного из заводов Алексей Дабеев и Баград Гелашвили. Последнего убили по ошибке: в 2000-м киллеры покушались на вора в законе Мамуку Шубитидзе, но авторитет поменялся местами за столом со своим другом Гелашвили.
Впрочем, отмечают региональные силовики, точное число жертв установить чрезвычайно сложно. По завершении расследования основного уголовного дела проверили причастность банды к 56 нераскрытым убийствам. Достаточных доказательств по ним собрать не удалось.

Закрытый суд

В 2014-м большой подарок новосибирским коллегам сделали австрийские спецназовцы из подразделения "Кобра", задержавшие Челентано в Вене. С 2009-го он скрывался в Европе, выдавая себя за чеха Яна Сеидла. Почти полтора года Радченко провел в местной тюрьме, ожидая высылки на родину.
Кадр из видеообращения Анатолия Радченко
Кадр из видеобращения Анатолия Радченко
Кадр из видеообращения Анатолия Радченко
Еще будучи в бегах, он записал несколько видеообращений, где называл уголовные дела против него заказными и сфабрикованными. Вину не признает до сих пор, утверждает, что его оклеветали бывшие деловые партнеры, чтобы прибрать к рукам бизнес.
Версия Радченко следователей не убедила, ему предъявили целый ряд обвинений: убийства, мошенничество, бандитизм, вымогательство. Дело рассматривали в закрытом режиме, так как силовики всерьез опасались за жизнь свидетелей: на свободе до сих пор могут оставаться неустановленные члены группировки.
Прокурор запросил для Челентано 25 лет тюрьмы. На то, чтобы обдумать приговор, у судьи ушло два месяца. В итоге Радченко приговорили к 24 годам колонии строгого режима и штрафу в 1 млн рублей.
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