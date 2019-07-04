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РИА Новости

Болтон назвал задержание иранского танкера в Гибралтаре "отличной новостью"

Вчера, 23:51
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСоветник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон назвал задержание иранского танкера в Гибралтаре "отличной новостью".

"Отличные новости: Великобритания задержала супертанкер Grace 1, груженый иранской нефтью, направлявшийся в Сирию в нарушение санкций ЕС", - написал Болтон в Twitter, отметив, что США и союзники продолжат мешать торговать властям в Тегеране и Дамаске.

В четверг стало известно, что власти британского Гибралтара задержали супертанкер, перевозивший сырую нефть в Сирию. Как сообщил главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо, такие меры были предприняты из-за "информации, дающей правительству Гибралтара разумные основания полагать, что судно Grace 1 действовало в нарушение санкций ЕС против Сирии". Танкер был задержан по просьбе США.
Министерство иностранных дел Ирана выразило решительный протест послу Великобритании в Тегеране Роберту Макэру в связи с задержанием танкера. Официальный представитель МИД республики Аббас Мусави ранее заявил, что Тегеран считает неприемлемым задержание танкера из-за санкций ЕС, поскольку они не основываются на решениях ООН.
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6 марта, 22:17
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Джон БолтонЕвросоюзСирияГибралтарИранСШАВ мире
Популярные комментарии
Два суверенные государства торгуют между собой,в чем тут преступление и перед кем? А третье государство, которое хочет отобрать товар у двух первых, никакого отношения к нему не имея - грабитель. И этот грабитель в данном случае Британия и Америка, ибо никакого правана иранскую нефть они не имеют, но как хотят иметь....... Вранье , агрессия , придуманные санкции, шантаж и откровенная ложь, это все атрибуты Америки и Великобритании к странам Ближнего Востока , да и к России тоже. И все ради грабежа и жвжды наживы любыми способами. Не гнушаются ничем.и Израиль тоже в числе грабителей.
5 июля, 00:50
KKlenowiy.klen
26110331
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