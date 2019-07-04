Болтон назвал задержание иранского танкера в Гибралтаре "отличной новостью"

"Отличные новости: Великобритания задержала супертанкер Grace 1, груженый иранской нефтью, направлявшийся в Сирию в нарушение санкций ЕС", - написал Болтон в Twitter , отметив, что США и союзники продолжат мешать торговать властям в Тегеране и Дамаске.

В четверг стало известно, что власти британского Гибралтара задержали супертанкер, перевозивший сырую нефть в Сирию. Как сообщил главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо, такие меры были предприняты из-за "информации, дающей правительству Гибралтара разумные основания полагать, что судно Grace 1 действовало в нарушение санкций ЕС против Сирии". Танкер был задержан по просьбе США.