МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон назвал задержание иранского танкера в Гибралтаре "отличной новостью".
"Отличные новости: Великобритания задержала супертанкер Grace 1, груженый иранской нефтью, направлявшийся в Сирию в нарушение санкций ЕС", - написал Болтон в Twitter, отметив, что США и союзники продолжат мешать торговать властям в Тегеране и Дамаске.
В четверг стало известно, что власти британского Гибралтара задержали супертанкер, перевозивший сырую нефть в Сирию. Как сообщил главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо, такие меры были предприняты из-за "информации, дающей правительству Гибралтара разумные основания полагать, что судно Grace 1 действовало в нарушение санкций ЕС против Сирии". Танкер был задержан по просьбе США.
Министерство иностранных дел Ирана выразило решительный протест послу Великобритании в Тегеране Роберту Макэру в связи с задержанием танкера. Официальный представитель МИД республики Аббас Мусави ранее заявил, что Тегеран считает неприемлемым задержание танкера из-за санкций ЕС, поскольку они не основываются на решениях ООН.