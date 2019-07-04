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РИА Новости

Девушка последовала примеру матери и похудела на 60 килограммов

Вчера, 23:46
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Жительница Лондона сбросила более 60 килограммов, вдохновившись примером своей постройневшей матери. Об этом сообщает Daily Mail.
По словам 27-летней Карлин О'Донохью, она долгое время страдала от ожирения. В какой-то момент девушка стала весить более 140 килограммов. Над ней начали издеваться прохожие на улицах, называя ее "китом".
"Из-за своих размеров я всегда чувствовала себя несчастной, но я делала вид, что все в порядке", — рассказала журналистам британка.
Девушка решила изменить свою фигуру летом 2017 года после того, как ее мать похудела более чем на 50 килограммов.
"Я поняла, как счастлива мама после похудения, и это подстегнуло меня", — отметила О'Донохью.
Она решила отказаться от фастфуда и другой вредной пищи и употреблять больше овощей и фруктов. За первый год девушка сбросила более 25 килограммов. Однако О'Донохью не остановилась на этом и продолжила похудение.
Девушке также пришлось сделать операцию по удалению лишней кожи.
Сейчас она весит 78 килограммов. По словам О'Донохью, она довольна своей фигурой и чувствует себя уверенно.
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