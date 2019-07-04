Девушка последовала примеру матери и похудела на 60 килограммов

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Жительница Лондона сбросила более 60 килограммов, вдохновившись примером своей постройневшей матери. Об этом сообщает Жительница Лондона сбросила более 60 килограммов, вдохновившись примером своей постройневшей матери. Об этом сообщает Daily Mail

По словам 27-летней Карлин О'Донохью, она долгое время страдала от ожирения. В какой-то момент девушка стала весить более 140 килограммов. Над ней начали издеваться прохожие на улицах, называя ее "китом".

"Из-за своих размеров я всегда чувствовала себя несчастной, но я делала вид, что все в порядке", — рассказала журналистам британка.

Девушка решила изменить свою фигуру летом 2017 года после того, как ее мать похудела более чем на 50 килограммов.

"Я поняла, как счастлива мама после похудения, и это подстегнуло меня", — отметила О'Донохью.

Она решила отказаться от фастфуда и другой вредной пищи и употреблять больше овощей и фруктов. За первый год девушка сбросила более 25 килограммов. Однако О'Донохью не остановилась на этом и продолжила похудение.

Девушке также пришлось сделать операцию по удалению лишней кожи.