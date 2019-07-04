В Казани поймали кассиршу, подозреваемую в хищении 20 миллионов рублей

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. В Казани задержали кассиршу, подозреваемую в хищении 20 миллионов рублей у банка в Салавате, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

О розыске жительницы Салавата, подозреваемой в краже денег из кассы банка, сообщила в конце мая пресс-служба МВД Башкирии. Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что вместе с женщиной исчезла и ее семья.

Женщину задержали на съемной квартире. Сейчас с ней проводят необходимые оперативно-следственные действия. Местонахождение похищенных денег пока неизвестно.