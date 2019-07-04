В Ингушетии девочка из опекунской семьи попала в больницу с травмами

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Девочка из опекунской семьи с множественными ушибами и травмами госпитализирована в Ингушетии, сообщается на странице института уполномоченных по правам ребенка в Facebook.
"В одну из больниц сегодня была доставлена девочка из опекунской семьи с множественными ушибами и травмами, причины появления которых предстоит выяснить компетентным органам", - говорится в сообщении.
Добавляется, что уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова находится на связи с Ингушетией. Кроме того, в настоящее время решается вопрос о госпитализации ребёнка в федеральную клинику Москвы.
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