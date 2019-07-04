В Ингушетии девочка из опекунской семьи попала в больницу с травмами

"В одну из больниц сегодня была доставлена девочка из опекунской семьи с множественными ушибами и травмами, причины появления которых предстоит выяснить компетентным органам", - говорится в сообщении.

Добавляется, что уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова находится на связи с Ингушетией. Кроме того, в настоящее время решается вопрос о госпитализации ребёнка в федеральную клинику Москвы.