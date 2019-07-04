Папа Римский попросил Путина молиться за него

Президент РФ Владимир Путин и Папа Римский Франциск во время встречи в Малом тронном зале Апостольского дворца в Ватикане

РИМ, 4 июл – РИА Новости. Папа Римский Франциск после встречи с Владимиром Путиным в Ватикане попросил президента РФ молиться за него и поблагодарил за встречу.

Видеотрансляцию переговоров опубликовала служба печати Святого престола. Папа Франциск, провожая Путина из зала Апостольского дворца, где состоялась аудиенция, пожал ему руку и сказал: "Большое спасибо, молитесь за меня".

Просьбу папы президенту России не перевели.

В ответ Путин поблагодарил понтифика за содержательную беседу.

Призывом молиться за него папа Франциск традиционно завершает всеобщие аудиенции на площади Святого Петра.

Ранее Путин сообщил, что на переговорах с папой обсудил тему защиты христианского населения Ближнего Востока и оказания гуманитарной помощи в Сирии. Глава государства назвал беседу с Франциском доброй, по его словам, они также обсудили международные вопросы и духовные аспекты отношений Москвы и Ватикана.

Владимир Путин подарил папе Римскому икону в ризе "Святые Петр и Павел", альбом с работами Микеланджело, а также копию фильма "Грех" Андрея Кончаловского, который посвящен жизни этого художника.