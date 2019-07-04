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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Папа Римский попросил Путина молиться за него

Вчера, 22:47
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и Папа Римский Франциск во время встречи в Малом тронном зале Апостольского дворца в Ватикане
Президент РФ Владимир Путин и Папа Римский Франциск во время встречи в Малом тронном зале Апостольского дворца в Ватикане
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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РИМ, 4 июл – РИА Новости. Папа Римский Франциск после встречи с Владимиром Путиным в Ватикане попросил президента РФ молиться за него и поблагодарил за встречу.
Видеотрансляцию переговоров опубликовала служба печати Святого престола. Папа Франциск, провожая Путина из зала Апостольского дворца, где состоялась аудиенция, пожал ему руку и сказал: "Большое спасибо, молитесь за меня".
Президент РФ Владимир Путин и Папа Римский Франциск во время встречи в Малом тронном зале Апостольского дворца в Ватикане
Вчера, 21:14
Путин оценил беседу с папой Римским как "очень добрую"
Просьбу папы президенту России не перевели.
В ответ Путин поблагодарил понтифика за содержательную беседу.
Призывом молиться за него папа Франциск традиционно завершает всеобщие аудиенции на площади Святого Петра.
Ранее Путин сообщил, что на переговорах с папой обсудил тему защиты христианского населения Ближнего Востока и оказания гуманитарной помощи в Сирии. Глава государства назвал беседу с Франциском доброй, по его словам, они также обсудили международные вопросы и духовные аспекты отношений Москвы и Ватикана.
резидент РФ Владимир Путин и Папа Римский Франциск во время встречи в Малом тронном зале Апостольского дворца в Ватикан
Вчера, 20:01
Встреча в Ватикане. Путин и папа Римский обменялись подарками со смысломГрафик поездок Владимира Путина всегда очень насыщенный, но однодневный визит в Италию даст фору многим двух- и трехдневным поездкам. Первым делом – Ватикан. Подробности – у обозревателя радио Sputnik Марии Меркуловой.
Владимир Путин подарил папе Римскому икону в ризе "Святые Петр и Павел", альбом с работами Микеланджело, а также копию фильма "Грех" Андрея Кончаловского, который посвящен жизни этого художника.
В ответ понтифик вручил Путину медаль, послание молодежи и картину XVIII века с видом Ватикана. Как отметил Франциск, картину с видом Ватикана вручает, "чтобы президент не забыл".
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Религия и мировоззрениеПапа РимскийНовости - Религия и мировоззрениеВладимир ПутинВатиканВ мире
Популярные комментарии
А Бог в Путина
5 июля, 00:17
СIСергей Ivanov
8520011
Просто Путин, верит в Бога
5 июля, 00:12
Vovaka73
5310012
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