Первые резиденты инвестируют до 6,5 миллиарда рублей в ОЭЗ под Воронежем

ВОРОНЕЖ, 4 июл - РИА Новости. Воронежская Особая экономическая зона "Центр" получит первых резидентов с заявленным объемом инвестиций до 6,5 миллиарда рублей, сообщает в четверг правительство области.

Экспертный совет по промышленно-производственным и технико-внедренческим особым экономическим зонам Воронежской области под председательством губернатора региона Александра Гусева рассмотрел 4 июля две заявки на получение статуса резидента ОЭЗ "Центр" — от ООО "Балли" и ООО "ИК Масловский".

"Компания "Балли" представила свой инвестиционный проект "Строительство предприятия по производству детского игрового, спортивного и паркового оборудования" с общим объемом инвестиций 1,5 миллиарда рублей. Предприятию потребуется земельный участок площадью 6 гектаров для размещения производственных цехов и складов", - говорится в сообщении.

По данным облправительства, планируется создать более 500 новых рабочих мест. Проект будет выполнен в три очереди, до 2023 года. Первую очередь, согласно планам инвестора, завершат в 2021 году.

"ООО "ИК Масловский" представило инвестиционный проект по строительству завода по производству стекло-препрегов, фольгированных диэлектриков и технических ламинатов, востребованных в радиоэлектронике и других сегментах промышленности. Объем инвестиций в первую очередь оценивается в 1 миллиард рублей с возможностью роста вложений до 5 миллиардов рублей (вторая и третья очереди)", - говорится в сообщении.

Как информируют областные власти, компания планирует создать порядка 120 новых рабочих мест и заявила о желании занять участок площадью 5 гектаров. Реализация проекта также рассчитана на три очереди, до 2023 года. Первый этап завершится в этом году.

"По итогам рассмотрения презентаций и бизнес-планов кандидатов в резиденты экспертный совет дал положительную оценку обоим проектам. Бизнес-планы ООО "Балли" и ООО "ИК Масловский" соответствуют критериям Минэкономразвития РФ и получили положительные заключения членов наблюдательного совета ОЭЗ ППТ "Центр", - информирует облправительство.

Экспертный совет рекомендовал проекты к "заключению соглашения об осуществлении промышленно-производственной деятельности на территории особой экономической зоны", после чего компаниям будет выдано свидетельство о регистрации в качестве резидентов ОЭЗ ППТ "Центр".

Правительство РФ утвердило 6 января создание ОЭЗ промышленно-производственного типа "Центр" на территории Воронежской области. Предполагается, что к 2028 году объем инвестиций потенциальных резидентов превысит 9 миллиардов рублей, будет создано более 1,4 тысячи рабочих мест. Объем выручки потенциальных резидентов превысит 75 миллиардов рублей, а совокупный объем налоговых и таможенных платежей в бюджеты всех уровней - более 12 миллиардов рублей. Шесть компаний - потенциальных резидентов ОЭЗ "Центр" подтвердили намерения реализовать на ее территории инвестиционные проекты с объемом запланированных инвестиций более 3,5 миллиарда рублей. По данным облправительства, ОЭЗ разместится на территории Новоусманского района, в ней планируется создать 15-20 новых высокотехнологичных производств.