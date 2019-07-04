ПВО армии Хафтара сбили военный самолет правительства нацсогласия Ливии

КАИР, 4 июл - РИА Новости. Силы противовоздушной обороны Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара сбили самолет группировок, союзных Файезу Сарраджу и его правительству национального согласия, сообщается в заявлении военной пресс-службы ЛНА.
"Наши доблестные силы сбили военный самолет, принадлежащий ополчению, после его попытки ударить по Тархуне (город в Ливии). Самолет взлетел из Мисраты. Экипаж погиб", - говорится в заявлении армии.
1 июля, 14:13Армия Хафтара анонсировала авиаудары по Триполи
Командующий восточной Ливийской национальной армией Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные правительству в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В последние дни ВВС ЛНА провели несколько обстрелов позиций и складов оружия вооруженных формирований в разных районах Триполи. В результате боев в Триполи, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), погибли почти 740 человек, более 4,4 тысячи получили ранения.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.