ПВО армии Хафтара сбили военный самолет правительства нацсогласия Ливии

КАИР, 4 июл - РИА Новости. Силы противовоздушной обороны Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара сбили самолет группировок, союзных Файезу Сарраджу и его правительству национального согласия, сообщается в заявлении военной пресс-службы ЛНА.

"Наши доблестные силы сбили военный самолет, принадлежащий ополчению, после его попытки ударить по Тархуне (город в Ливии). Самолет взлетел из Мисраты. Экипаж погиб", - говорится в заявлении армии.

Командующий восточной Ливийской национальной армией Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные правительству в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В последние дни ВВС ЛНА провели несколько обстрелов позиций и складов оружия вооруженных формирований в разных районах Триполи. В результате боев в Триполи, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), погибли почти 740 человек, более 4,4 тысячи получили ранения.