Боевики обстреляли окраину Алеппо и пять населенных пунктов в Сирии

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Боевики за сутки обстреляли пять населенных пунктов в сирийской провинции Латакия и северо-западную окраину Алеппо, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

"В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Кермель, Икко, Сафсафа, Санджека, Сандран провинции Латакия и северо-западной окраины города Алеппо", - сказал он.