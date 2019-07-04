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РИА Новости
Война в Сирии

Боевики обстреляли окраину Алеппо и пять населенных пунктов в Сирии

Вчера, 22:14
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Ситуация в Сирии
© NewsTeam
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Боевики за сутки обстреляли пять населенных пунктов в сирийской провинции Латакия и северо-западную окраину Алеппо, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.
"В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Кермель, Икко, Сафсафа, Санджека, Сандран провинции Латакия и северо-западной окраины города Алеппо", - сказал он.
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Бакин также добавил, что за прошедшие сутки представители российского Центра провели одну гуманитарную акцию в населенном пункте Джарджара провинции Хама.
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