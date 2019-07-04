ОП обсудит меры предотвращения экологической катастрофы в Арктике

МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Комиссия по экологии Общественной палаты России планирует рассмотреть вопрос предотвращения возможной экологической катастрофы в Северном и Баренцевом морях из-за затопленной во время Второй мировой войны немецкой подводной лодки U-864, сообщил член Общественной палаты РФ России Василий Ходяков на пресс-конференции "Экология Арктики: угрозы и опасности 2019 года", организованной порталом "Barents News" и ассоциацией журналистов-экологов "ЭКО-пресс".

Немецкая подлодка U-864 с 67 тоннами ртути на борту была затоплена британской подводной лодкой в феврале 1945 года в 70 милях к западу от норвежского города Берген. Ежегодно подлодка выделяет в приарктические воды четыре килограмма ртутных соединений, нанося ущерб экологии региона, где уже запрещен рыбный промысел. Правительство Норвегии планирует законсервировать лодку, насыпав над ней купол из 30 тонн песка и 160 тонн горных пород. Против этого выступают норвежские экологи, которые утверждают, что ртутные соединения все равно будут проникать в воду, что приведет к экологической катастрофе в Северном и Баренцевом морях. Ранее независимые норвежские экологи из природоохранной организации "Зеленые воины Норвегии" обращались к российским властям с просьбой о помощи.

"Когда конфликт касается экологии, в нем нет победителей и проигравших. Экологическое пространство по умолчанию подразумевает, что юридические и политические вопросы становятся вторичными. В данной ситуации нужно правильно оценить риски. Нужно начать с того, чтобы понять, что происходит с лодкой, прежде всего", - сказал представитель Общественной палаты РФ.

По мнению Ходякова, к решению вопроса с подлодкой необходимо привлечь представителей общественных и международных организаций, в этом случае экологи смогут призвать норвежские власти к ответственности.

"Что касается России, при непосредственном участии председателя комиссии по экологии Общественной палаты РФ уже приняты решения по мусорным полигонам в Малинках под Троицком и в Шиесе в Архангельской области. Механизм взаимодействия заинтересованных в экологии людей и государственных органов постепенно начинает вырабатываться", - отметил Ходяков.

В свою очередь член Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации Владислав Жуков заявил, что Федеральное Собрание не имеет возможности прямого воздействия ни на Европарламент, ни на норвежское правительство, но может давать оценку с точки зрения международного права и выражать свое мнение, как представитель страны, являющейся экологическим донором для всего мира.

"Наиболее эффективно – дать экспертную оценку со стороны ведущих комитетов Федерального Собрания, общественных площадок правовых последствий в случае ущерба, который будет нанесен экологии Баренцева моря в результате неверных или поспешных решений норвежского правительства", - сказал Жуков.

По его словам, Российская экологическая партия "Зеленые" уже обратилась в ООН и Европарламент с просьбой обратить внимание на ситуацию с подлодкой U-864.

"Мы должны деликатно указать на те финансовые и правовые последствия, которые норвежская сторона может понести в случае неправильных действий или бездействия. Мы готовы участвовать как в мониторинге ситуации и помощи с технологической составляющей, так и в экспертной оценке", - отметил представитель Совфеда.

Он добавил, что у России есть опыт и технологии утилизации и обезвреживания особо опасных отходов, в том числе радиоактивных и ртутьсодержащих – российская корпорация "Росатом" является мировым лидером в этой области.

"Мы должны понимать, что это не территориальные воды России, это граница сопредельного государства, и без его разрешения мы участвовать в этом процессе (принятия решения по подлодке – прим.ред.) не можем, только взаимодействовать в рамках межправительственных соглашений и рабочих групп. Это вопрос, прежде всего, международного права, но уверен, что Россия будет готова принять участие в решении этой проблемы", - заявил Жуков.

В ходе пресс-конференции руководитель НКО "Зеленые воины Норвегии" Рубен Оддекалв отметил, что на данный момент ситуация с подлодкой не изменилась.