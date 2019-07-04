Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-04T22:12Z
https://ria.ru/20190704/1556223972.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/152276/07/1522760709_0:0:3259:1833_1036x0_80_0_0_abc77c00796a842dc919ba9f39c8c6f4.jpg
РИА Новости
Экология

ОП обсудит меры предотвращения экологической катастрофы в Арктике

Вчера, 22:12
22
© РИА Новости / Вера Костамо / Перейти в фотобанкМорж на льдине у берегов одного из островов архипелага Земля Франца-Иосифа.
Морж на льдине у берегов одного из островов архипелага Земля Франца-Иосифа.
© РИА Новости / Вера Костамо
Перейти в фотобанк
Морж на льдине у берегов одного из островов архипелага Земля Франца-Иосифа.. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Комиссия по экологии Общественной палаты России планирует рассмотреть вопрос предотвращения возможной экологической катастрофы в Северном и Баренцевом морях из-за затопленной во время Второй мировой войны немецкой подводной лодки U-864, сообщил член Общественной палаты РФ России Василий Ходяков на пресс-конференции "Экология Арктики: угрозы и опасности 2019 года", организованной порталом "Barents News" и ассоциацией журналистов-экологов "ЭКО-пресс".
Немецкая подлодка U-864 с 67 тоннами ртути на борту была затоплена британской подводной лодкой в феврале 1945 года в 70 милях к западу от норвежского города Берген. Ежегодно подлодка выделяет в приарктические воды четыре килограмма ртутных соединений, нанося ущерб экологии региона, где уже запрещен рыбный промысел. Правительство Норвегии планирует законсервировать лодку, насыпав над ней купол из 30 тонн песка и 160 тонн горных пород. Против этого выступают норвежские экологи, которые утверждают, что ртутные соединения все равно будут проникать в воду, что приведет к экологической катастрофе в Северном и Баренцевом морях. Ранее независимые норвежские экологи из природоохранной организации "Зеленые воины Норвегии" обращались к российским властям с просьбой о помощи.
"Когда конфликт касается экологии, в нем нет победителей и проигравших. Экологическое пространство по умолчанию подразумевает, что юридические и политические вопросы становятся вторичными. В данной ситуации нужно правильно оценить риски. Нужно начать с того, чтобы понять, что происходит с лодкой, прежде всего", - сказал представитель Общественной палаты РФ.
По мнению Ходякова, к решению вопроса с подлодкой необходимо привлечь представителей общественных и международных организаций, в этом случае экологи смогут призвать норвежские власти к ответственности.
Порт Сабетта в Ямало-Ненецком автономном округе
5 июня, 19:49
Россия и Китай хотят расширить освоение арктических судоходных маршрутов
"Что касается России, при непосредственном участии председателя комиссии по экологии Общественной палаты РФ уже приняты решения по мусорным полигонам в Малинках под Троицком и в Шиесе в Архангельской области. Механизм взаимодействия заинтересованных в экологии людей и государственных органов постепенно начинает вырабатываться", - отметил Ходяков.
В свою очередь член Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации Владислав Жуков заявил, что Федеральное Собрание не имеет возможности прямого воздействия ни на Европарламент, ни на норвежское правительство, но может давать оценку с точки зрения международного права и выражать свое мнение, как представитель страны, являющейся экологическим донором для всего мира.
"Наиболее эффективно – дать экспертную оценку со стороны ведущих комитетов Федерального Собрания, общественных площадок правовых последствий в случае ущерба, который будет нанесен экологии Баренцева моря в результате неверных или поспешных решений норвежского правительства", - сказал Жуков.
По его словам, Российская экологическая партия "Зеленые" уже обратилась в ООН и Европарламент с просьбой обратить внимание на ситуацию с подлодкой U-864.
Ледник
30 апреля, 03:17
РКК "Энергия" предложила способ спасения Земли от глобального потепления
"Мы должны деликатно указать на те финансовые и правовые последствия, которые норвежская сторона может понести в случае неправильных действий или бездействия. Мы готовы участвовать как в мониторинге ситуации и помощи с технологической составляющей, так и в экспертной оценке", - отметил представитель Совфеда.
Он добавил, что у России есть опыт и технологии утилизации и обезвреживания особо опасных отходов, в том числе радиоактивных и ртутьсодержащих – российская корпорация "Росатом" является мировым лидером в этой области.
"Мы должны понимать, что это не территориальные воды России, это граница сопредельного государства, и без его разрешения мы участвовать в этом процессе (принятия решения по подлодке – прим.ред.) не можем, только взаимодействовать в рамках межправительственных соглашений и рабочих групп. Это вопрос, прежде всего, международного права, но уверен, что Россия будет готова принять участие в решении этой проблемы", - заявил Жуков.
В ходе пресс-конференции руководитель НКО "Зеленые воины Норвегии" Рубен Оддекалв отметил, что на данный момент ситуация с подлодкой не изменилась.
"Самая большая проблема заключается в том, что лодка находится в месте, где есть большие подводные течения, которые влияют на ее положение и могут привести к ее разрушению. Власти Норвегии по-прежнему не хотят слышать нас, они выполняют свой план", - сказал Оддекалв по видеосвязи.
Мусор в Арктике
25 апреля, 11:30
Минприроды предложило отапливать дома в Арктике плазменным сжиганием мусора
000000
Обсудить 0
ЭкологияОбщественная палата РФРоссия
Рекомендуем
Солнечная электростанция
"Т Плюс" построит две солнечные электростанции в Оренбургской области
РИА
Новости
СГК предложила установить ИТП в домах Рубцовска
Троицкая церковь (ХVII век) усадьбы Троицкое-Лыково и жилые многоэтажные дома Москвы
Технопарку "Строгино" присвоен статус приоритетного инвестпроекта
Дочка "Газпрома" ограничит поставки газа в котельные должников в Омске
Лента
новостей
Водопроводный кран
В Воскресенском округе установят дополнительные станции водоподготовки
В Татарстане на биржевой площадке заключил контракт первый самозанятый
Министр здравоохранения Республики Крым Александр Голенко
Голенко: в системе здравоохранения Крыма произошли грандиозные изменения
В Свердловской области построят новый завод по сортировке мусора
Лауреат Национальной премии Медиа-менеджер России - 2019 заместитель главного редактора МИА Россия сегодня Наталья Лосева после церемонии награждения
Наталья Лосева получила премию "Медиа-Менеджер России"
Смартфон
Приложение "Россия-Китай: главное" за 2 года собрало 6 млн подписчиков
Логотип оператора мобильной связи Мегафон
Ookla: по итогам I и II кв "МегаФон" признан самым быстрым оператором в РФ
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Кириенко оценил нижегородские проекты по внедрению бережливых технологий
Люди и работники спасательных служб около разрушенных в результате наводнения домов в городе Тулун в Иркутской области
В больницах Приангарья откроют около 150 коек инфекционного профиля
Граница Мексики и США
Мексика сохранила лидерство в торговле с США за пять месяцев
Писатель Стивен Кинг
Новый роман Стивена Кинга "Институт" выйдет на русском языке в конце года
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:54В ОБСЕ рекомендовали Киеву пересмотреть условия для соцвыплат в Донбассе
10:54В Крыму назвали причину появления у полуострова самолета-разведчика США
10:54Экс-премьер Польши полтора года не платил алименты
10:54В Муроме работника железной дороги насмерть задавило краном
10:50В Хабаровске начальника управления дорог задержали по подозрению во взятке
10:48Врачи рассказали о состоянии жестко избитой в Ингушетии девочки
10:46В МЧС рассказали о тушении пожара в храме в Курганской области
10:45В России задержали членов ОПГ, подозреваемых в убийствах в 1990-е
10:44Родные экс-командира "ПВО ДНР" подтвердили его похищение спецслужбами Киева
10:41Сенатор назвал меры по перехвату самолета США у берегов Крыма необходимыми
10:40СМИ: в Лондоне в мусорном баке нашли документы лаборатории в Портон-Дауне
10:39Группировка сил Минобороны поможет пострадавшим от паводка в Приангарье
10:35Парубий призвал Зеленского подписать закон об импичменте
10:34В Тулуне развернули мобильную станцию "Гигиена" для очистки воды
10:33Геращенко допустила ошибку, пытаясь подловить на ней команду Зеленского
10:29В Ингушетии задержали тетю жестоко избитой девочки
10:28Путин вспомнил итальянскую пословицу, говоря об отношениях Москвы и Рима
10:28С-400 отправят в Турцию на следующей неделе, сообщили СМИ
10:25Патрушев потребовал устранить недоработки по транспортной безопасности ДФО
10:25В Москве потушили пожар на складе с туалетной бумагой
Лента новостейМолния