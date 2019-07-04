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РИА Новости

"Санкции мешают всем": о чем говорили Путин и премьер Италии

Вчера, 22:10
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© РИА Новости / Алексей ДружининПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте во время встречи во дворце Киджи в Риме. 4 июля 2019
Президент РФ Владимир Путин и председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте во время встречи во дворце Киджи в Риме. 4 июля 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Италии Джузеппе Конте. Они обсудили множество актуальных вопросов – среди них будущее отношений между Россией и Европой, возможность снятия санкций и разрушение государственности ближневосточных стран армиями НАТО. Ключевые заявления двух лидеров – в материале РИА Новости.

"Санкции – это не цель"

На совместной пресс-конференции Путин и Конте выразили готовность работать над улучшением отношений между Москвой и Брюсселем. Российский лидер отметил, что шансы на сближение с Евросоюзом всегда есть, но многое зависит от европейских партнеров.
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"Я уже говорил, что мы готовы проходить свою часть пути, если это, конечно, не искусственно созданные трудности на этом пути будут перед нами стоять. Мы естественные партнеры в целом ряде областей, мы географически близки, у нас единый цивилизационный код", - заявил Путин.
Президент отметил, что не видит "таких непреодолимых путей, непреодолимых препятствий на этом пути полного восстановления отношений".
В свою очередь, итальянский премьер заявил, что правительство будет работать над созданием условий для снятия санкций с России.
"Мы считаем, что санкции не являются целью. Италия работает для того, чтобы создались предпосылки для преодоления этого состояния в отношениях между Италией и Россией, Евросоюзом и Россией. Это состояние не идет на пользу никому", - сказал Конте.
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Кроме того, премьер признался, что грустит, когда ЕС продлевает санкции против Москвы.
"Теперь перед нами еще полугодие – увы, мы только что пролонгировали санкции на шесть месяцев", - сказал Конте.
Он подчеркнул, что в Риме готовы участвовать в обеспечении предпосылок для более эффективного диалога между Россией и Европой.

"Нужно снять блокаду"

Вместе с тем итальянский премьер указал на то, что доверию между ЕС и Москвой мешает продолжение кризиса на Украине. Он призвал урегулировать конфликт в Донбассе как можно быстрее.
Конте напомнил, что на данный момент альтернативы Минским соглашениям нет.
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"Хочу подтвердить, что Италия считает: нормандская группа является очень важной… Мандат, данный (президенту Украины Владимиру) Зеленскому его народом, дает в этом смысле новые возможности, которые можно использовать", – заявил глава итальянского правительства.
В ответ на это российский лидер заявил, что нельзя требовать от Москвы выполнения Минских соглашений. Он подчеркнул, что Россия не является стороной внутриукраинского конфликта.
"Почему вы никогда не спрашиваете наших украинских партнеров: когда вы это сделаете? Мы же не можем это сделать за них. Давайте я издам этот указ, что это будет тогда? Что это будет? Или надо принять решение об амнистии, закон принят - не подписан президентом (Украины). Это прямо записано в Минских соглашениях. И так далее", - сказал он.
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Президент призвал спокойно разобраться в том, кто и что должен сделать и не перекладывать всю ответственность за выполнение соглашений на одну из сторон.
Путин напомнил, что Минские соглашения требуют полного восстановления отношений между Донбассом и Украиной. Однако для этого нужно отменить указ бывшего президента Петра Порошенко, который организовал блокаду региона.

Урегулирование в Ливии

Журналистов на пресс-конференции интересовали вопросы, связанные с ближневосточными конфликтами. Так, Путина спросили о том, что будет делать Россия для урегулирования ситуации в Ливии. В ответ президент напомнил, что государственность в этой стране разрушили военные НАТО, в частности, Ливию бомбили европейские самолеты.
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"Не думаю, что Россия здесь должна, обязана вносить решающий вклад в урегулирование", - сказал он, добавив, что при этом Россия уклоняться от решения проблемы не будет.
По его словам, в сложившейся ситуации нужно как можно быстрее прекратить вооруженное противостояние, наладить диалог и договориться о том, как воссоздать ливийскую государственность.
Кроме того, Путин выразил обеспокоенность проникновением боевиков из Сирии в Ливию. По его словам, это угроза для всех, потому что из Ливии они могут перебраться куда угодно.

Ситуация в Венесуэле

Стороны также обсудили ситуацию, сложившуюся в Венесуэле на фоне подогреваемых извне попыток оппозиции насильственно свергнуть законные власти. Итальянский премьер усомнился в том, что поддерживаемый США оппозиционер Хуан Гуаидо законно назвался временным президентом Венесуэлы.
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"Мы признали Мадуро в качестве президента", - сказал Конте.
После этого Владимир Путин напомнил о том, как Гуаидо публично обращался к богу, и подчеркнул, что Господь в ответ "никакого сигнала не подал".
"Поэтому думаю, что нужно вернуться на нашу грешную бренную Землю и руководствоваться демократическими процедурами и правилами, которые сводятся к одному: к диалогу и обращению к народу, к избирателям - нужно идти на выборы и на выборах решать вопросы будущего развития", - заключил он.
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