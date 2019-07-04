Почти 500 беженцев покинули за прошедшие сутки лагерь "Рукбан"

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Около 500 беженцев покинули лагерь "Рукбан" в Сирии по гуманитарному коридору "Джлеб" за прошедшие сутки, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Бакин.
В районе Эт-Танфа на границе Сирии с Иорданией расположена военная база США. "Рукбан" находится в 55-километровой зоне вокруг базы, которую контролируют американские военные.
"Накануне из лагеря беженцев "Рукбан", по предоставленному гуманитарному коридору через пункт пропуска "Джлеб", вернулись еще 494 человека. Всем покинувшим лагерь сирийцам оказана медицинская помощь, предоставлены предметы первой необходимости и продукты питания", - сказал Бакин.
Он добавил, что за время функционирования пункта пропуска "Джлеб" из лагеря беженцев "Рукбан" смогли вернуться 15 384 человека.