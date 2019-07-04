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РИА Новости
Война в Сирии

Почти 500 беженцев покинули за прошедшие сутки лагерь "Рукбан"

Вчера, 22:03
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© AP PhotoСирийские беженцы в лагере Рукбан на границе Иордании с Сирией
Сирийские беженцы в лагере Рукбан на границе Иордании с Сирией
© AP Photo
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Около 500 беженцев покинули лагерь "Рукбан" в Сирии по гуманитарному коридору "Джлеб" за прошедшие сутки, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Бакин.
В районе Эт-Танфа на границе Сирии с Иорданией расположена военная база США. "Рукбан" находится в 55-километровой зоне вокруг базы, которую контролируют американские военные.
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"Накануне из лагеря беженцев "Рукбан", по предоставленному гуманитарному коридору через пункт пропуска "Джлеб", вернулись еще 494 человека. Всем покинувшим лагерь сирийцам оказана медицинская помощь, предоставлены предметы первой необходимости и продукты питания", - сказал Бакин.
Он добавил, что за время функционирования пункта пропуска "Джлеб" из лагеря беженцев "Рукбан" смогли вернуться 15 384 человека.
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